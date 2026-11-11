유네스코 세계유산 '익산 미륵사지'까지 치고 내려온 '소나무 재선충병'…익산시 '발칵'

전북자치도 익산지역의 소나무재선충병 확산이 심각한 수준이다.

유네스코 세계유산인 익산 미륵사지에서 바라본 뒷편의 미륵산 자락이 온통 붉은색으로 범벅이다.

익산시의 한 관계자는 "늦가을 단풍이 아니라 소나무재선충병에 감염돼 말라붙은 소나무가 초록과 대비돼 붉은색으로 보이는 것"이라고 말했다.

재선충병이 금마면과 삼기면·낭산면에 걸쳐 있는 해발 430m의 미륵산 자락까지 밀고 내려온 사례는 극히 드물어서 익산시에 초비상령이 떨어진 상태이다.

▲유네스코 세계유산인 익산 미륵사지에서 바라본 뒷편의 미륵산 자락이 온통 붉은색으로 범벅이다. 소나무재선충병 확산에 따른 것이라고 익산시는 보고 있다. ⓒ프레시안

소나무재선충병은 전국적으로 제3차 대확산 국면에 들어섰으며 전북에서는 익산을 비롯한 정읍·김제가 주요 집중 방제지역으로 부상했다.

익산시는 지난 9월 29일부로 '재선충병 방재특별구역'으로 지정돼 소나무 제거와 예방주사를 놓는 등 확산 차원을 위해 안간힘을 쓰고 있다.

익산은 단순히 감염목을 제거하는 수준을 넘어 특별방제구역으로 지정되어 수종 전환을 포함한 광역적 방제가 추진되고 있습니다.

전북의 재선충병 감염목은 지난 2022년 211본에서 올해 5월말 기준 1만 6497본으로 크게 늘어난 실정이다.

전북도는 익산과 정읍 등지를 중심으로 기존의 감염목 개별 제거 방식에서 벗어나 피해지역 전체를 관리하는 방제체계로 전환하고 있다.

익산시에서는 올 9월말 현재 시료 채취에서만 3500본 이상 되는 것으로 알려졌다.

▲뒷산의 붉은 색은 단풍이 아니다. 미륵사지까지 치고 내려온 소나무재선충병 확산에 따른 것이다. ⓒ프레시안

익산시 전체에서 몇 본이나 감염됐는지 알기 어려울 정도로 확산 수준이 심각한 것으로 분석됐다.

익산시는 산림청의 특별방제구역 지정에 발맞추어 전담TF를 구성하는 등 비상대응체제에 돌입하고 감염목의 처리와 추가 피해를 막기 위해 행정력을 집중하고 있다.

김충영 익산시의회 의장은 최근 급증하고 있는 소나무재선충병 방제 현장을 지난 10일 직접 찾아 대응상황을 점검하고 총력대응을 주문했다.

김충영 의장은 먼저 관계자로부터 소나무재선충병 발생 현황과 향후 방제계획을 보고받은 뒤 고사목을 제거하는 현장을 방문해 작업 진행상황을 꼼꼼히 살피고 현장 관계자들을 격려했다.

이어서 기후변화에 따른 수종변환 등 장기적인 대책방안에 관해 논의하고 사업 추진 과정에서 겪는 애로사항과 건의사항을 청취했다.

김충영 의장은 "소나무재선충병은 초기에 대응하여 확산을 철저히 차단하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "현장 중심의 선제적 예찰활동과 함께 방제작업 이후 수종 전환 등 장기적이고 체계적인 복원대책까지 세심하게 챙겨 달라"고 당부했다.

김 의장은 "익산시의회 역시 전담TF를 중심으로 집행기관과 긴밀히 협력하여 소나무재선충병의 고리를 끊어내고 익산시의 소중한 산림자원을 지켜내기 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.