대구경찰, 보행자 안전 캠페인...“사람이 보이면 일단멈춤”

▲대구경찰청이 11일 '보행자의 날'을 맞아 보행자 보호의 중요성을 알리고 사람 중심 교통문화 확산을 위한 교통안전 캠페인을 실시하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구경찰

보행자 교통안전의 핵심은 운전자의 작은 배려와 실천에 있다. 차량 중심의 교통문화에서 벗어나 보행자의 안전을 최우선으로 하는 교통질서 확립을 위해 대구 전역에서 시민 참여형 교통안전 캠페인이 펼쳐졌다.

대구경찰청(청장 박준성)은 11일 '보행자의 날'을 맞아 보행자 보호의 중요성을 알리고 사람 중심 교통문화 확산을 위한 교통안전 캠페인을 대구 전역에서 실시했다.

이번 캠페인은 북구 팔거역을 비롯해 대구 지역 11개 경찰서별 주요 교차로에서, 경찰과 지방자치단체를 비롯해 한국교통안전공단, 한국도로교통공단, 녹색어머니회, 모범운전자회 등 교통안전 유관기관과 시민단체가 참여해 보행자 안전 확보에 힘을 모았다.

현장에서는 '사람이 보이면 일단멈춤'이라는 구호를 중심으로 운전자의 안전운전 실천을 집중적으로 당부했다.

특히 교차로 우회전 시 일시정지 등 보행자 보호를 위한 교통법규 준수사항을 안내하고, 시민들에게 교통안전 홍보물을 배부하며 보행자 우선 교통문화의 중요성을 알렸다.

이번 캠페인에서 강조된 핵심은 운전자의 운전 습관 변화로서, 교차로와 횡단보도 주변에서 보행자를 먼저 살피고, 보행자의 안전을 확인하기 위해 잠시 멈추는 기본적인 행동이 교통사고 예방의 출발점이라는 것이다.

보행자는 도로 위에서 차량과 직접적인 충돌 위험에 노출되는 교통약자다. 특히 교차로 우회전 과정에서는 운전자의 시야 사각지대와 보행자 확인 소홀 등이 사고 위험을 높일 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

11월 11일로 지정된 보행자의 날은 숫자 '11'이 사람의 두 다리를 연상시킨다는 점에 착안해 마련된 법정기념일이다. 보행의 중요성을 알리고 보행자의 안전과 권익을 증진하기 위해 지정됐다.

전상엽 대구경찰청 교통과장은 "보행자 보호는 선택이 아닌 우리 모두가 지켜야 할 약속"이며, "운전자의 잠깐의 멈춤과 배려가 소중한 생명을 지키는 만큼, 보행자를 먼저 생각하고 양보하는 교통문화가 일상에 자리 잡을 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 동참을 부탁드린다"고 말했다.

이번 캠페인은 경찰과 행정기관, 교통안전 유관기관, 시민단체가 함께 보행자 안전이라는 공동의 목표를 확인했다는 점에서 의미가 있다.

다만 보행자 안전은 특정 기념일의 캠페인만으로 확보되는 것이 아니다. 운전자의 교통법규 준수와 보행자의 안전수칙 실천은 물론, 보행환경 개선과 교차로 안전시설 확충 등 지속적인 정책적 노력이 함께 이뤄져야 한다.