구미하수처리장, 국제 수질분석 능력 5년 연속 최우수...낙동강 수질관리 신뢰성 높인다

▲ 구미하수처리장 실험실 장면ⓒ구미시

경북 구미도시공사 구미하수처리장이 국제적으로 인정받는 수질분석 능력을 5년 연속 입증했다. 하수처리시설의 안정적인 운영을 뒷받침하는 수질분석 결과가 국제숙련도 시험에서 우수한 평가를 받으면서 구미지역 하수처리와 낙동강 수계 수질관리의 신뢰성을 높이는 계기가 되고 있다.

구미도시공사는 구미하수처리장 실험실이 미국환경자원협회(ERA·Environmental Resource Associates)가 주관하는 수질분야 국제숙련도 시험에서 5년 연속 최우수 분석기관 인증을 획득했다고 11일 밝혔다.

이번 평가에서 구미하수처리장 실험실은 생물화학적 산소요구량(BOD), 총유기탄소(TOC), 부유물질(SS), 총질소(T-N), 총인(T-P), 총대장균군 등 모두 6개 분석 항목에서 '만족' 판정을 받았다.

특히 주목되는 부분은 분석 결과의 정확도를 나타내는 Z-score다. 이번 평가에서 6개 항목 모두 Z-score 절댓값이 0.5 미만으로 나타났으며, 이는 일반적인 만족 판정 기준인 절댓값 2.0을 크게 밑도는 수치로, 국제 평가 기준에서 분석 결과의 편차가 매우 작았다는 의미다.

국제숙련도 시험은 분석기관이 제공된 표준 시료를 얼마나 정확하게 분석하는지 평가하는 절차로서, 기관별 분석 결과를 기준값과 비교해 분석 능력과 신뢰성을 검증한다는 점에서 수질분석 기관의 전문성을 확인하는 중요한 지표로 활용된다.

이번 성과는 일상적인 수질관리 업무와 축적된 분석 기술이 뒷받침된 결과라는 점에서도 의미가 있다.

구미하수처리장 실험실은 구미지역 하수처리시설의 안정적인 운영과 방류수 수질관리를 위해 매일 각 처리장의 유입수와 방류수 등을 대상으로 수질분석을 수행하고 있다.

하수처리 과정에서 유입수와 방류수의 수질을 정확하게 파악하는 것은 처리시설의 운영 상태를 점검하고 오염물질 배출을 관리하는 기본적인 업무다. 분석 결과가 부정확할 경우 처리시설의 운영 판단에도 영향을 줄 수 있어 지속적인 품질관리와 분석 역량 확보가 중요하다.

구미하수처리장 실험실은 다양한 시료에 대한 분석 경험과 축적된 기술력을 바탕으로 엄격한 품질관리 체계를 유지해 왔으며, 이번 국제숙련도 시험에서도 이러한 관리 역량을 다시 한번 확인했다.

특히 BOD와 TOC는 유기물 오염 정도를 파악하는 주요 지표이며, 총질소와 총인은 수계의 부영양화와 관련된 오염물질 관리에 중요하다. 부유물질과 총대장균군 역시 방류수의 수질 상태를 확인하는 데 활용된다.

이처럼 6개 항목 모두에서 우수한 평가를 받은 것은 유기물부터 영양염류, 미생물에 이르기까지 다양한 수질 지표를 안정적으로 분석할 수 있는 역량을 확보했다는 점에서 의미가 있다.

이재웅 구미도시공사 사장은 "이번 평가에서 5년 연속 전 항목 만족이라는 성과를 거둔 것은 구미하수처리장 실험실 직원들의 끊임없는 노력과 전문성이 국제적으로 인정받은 결과"며, "앞으로도 지속적인 품질관리와 분석 역량 강화를 통해 수질분석의 정확성과 신뢰성을 높이고, 깨끗하고 안전한 낙동강 수계 환경 조성에 앞장서겠다"고 말했다.

이번 인증은 단순한 기관 평가 성과를 넘어 하수처리시설 운영의 기본인 수질분석의 정확성과 객관성을 국제적으로 검증받았다는 평가를 받는다.