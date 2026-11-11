경북 의성군, 서울 광화문서 ‘서울 로컬:잇다 로컬마켓’ 농특산물 홍보전 … 수도권 소비시장 공략

경북 의성군이 지역 농특산물의 우수성을 알리고 수도권 소비시장 판로 확대에 나섰다.

의성군은 지난 9일부터 10일까지 이틀간 서울 광화문역에서 열린 ‘서울 로컬:잇다 로컬마켓(프리뷰마켓)’에 참여해 지역 농특산물을 홍보하고 수도권 소비자들과 직접 만나는 시간을 가졌다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 지역의 우수 농특산물을 수도권 소비자들에게 소개하고 지역 간 상생과 교류를 확대하기 위해 마련됐다. 의성군을 비롯해 강화군, 홍천군, 공주시, 청송군 등 전국 5개 시·군이 참여해 각 지역을 대표하는 농특산물을 선보였다.

행사 첫날인 9일에는 서울시장과 참여 지역 시장·군수들이 참석한 가운데 개장 퍼포먼스가 진행됐다. 각 지역의 대표 농특산물이 담긴 상자를 개봉하는 ‘언박싱’ 행사에서는 지역별 특색 있는 농산물과 가공제품이 소개돼 방문객들의 눈길을 끌었다.

의성군은 신비안의 마늘·흑마늘을 비롯해 무릉도원의 복숭아 파우치, 뚜뚜팜유의 참기름·들기름 등 지역 농가에서 생산한 다양한 농특산물을 선보였다. 특히 의성을 대표하는 마늘과 이를 활용한 가공제품 등을 소개하며 지역 농산물의 품질과 경쟁력을 알리는 데 주력했다.

의성군은 이번 프리뷰마켓을 시작으로 수도권 소비자들과의 접점을 더욱 넓혀 나갈 계획이다.

오는 23일부터 28일까지 서울 합정역에서는 의성군 농특산물을 집중적으로 소개하는 정규마켓이 운영된다. 이 행사에는 의성바른(사과), 효빈농원(마늘·고춧가루), 수재(누룽지), 영진농원(샤인머스캣), 청산골농산(사과) 등 지역 농가 5곳이 참여한다.

군은 정규마켓을 통해 소비자들에게 의성 농특산물의 우수성을 직접 알리는 한편, 지역 농가의 판매 기회를 확대하고 지속적인 소비 기반을 마련하는 계기로 삼을 방침이다.

최유철 의성군수는 “이번 서울 로컬:잇다 로컬마켓은 의성의 우수한 농특산물을 수도권 소비자들에게 알리는 뜻깊은 기회였다”며 “앞으로도 다양한 홍보 활동을 통해 의성 농특산물의 브랜드 가치를 높이고 소비자들이 믿고 찾는 지역 농산물로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.