대구 북구, 주민 목소리 듣고 아이들 꿈 키우고...소통과 나눔으로 지역공동체 강화

▲이근수 대구북구청장이 지난 10일 산격2동에서 이바구데이를 진행하고 있다ⓒ대구북구

대구 북구가 주민들의 생활 현장에서 지역 현안을 직접 살피는 소통 행정을 마무리한 가운데, 지역 기업은 아동들의 독서 활동을 지원하는 나눔을 실천하며 지역공동체에 온기를 더하고 있다.

행정은 주민들의 불편을 직접 듣고 해결책을 찾는 데 집중하고, 민간기업은 미래세대의 성장과 교육 기회를 지원하는 방식으로 지역사회 발전에 힘을 보태고 있다.

대구 북구청(구청장 이근수)은 지난 9월 3일 태전1동을 시작으로 11월 10일 산격2동까지 관내 23개 동을 순회하며 진행한 '이바구데이'를 마무리했다.

'이바구데이'는 구청장이 직접 주민들의 생활 현장을 찾아 지역 현안을 살피고 다양한 의견을 청취하는 현장 중심 주민 소통 시책이다.

이번 운영 방식은 기존의 행정복지센터 중심 동 방문에서 한 걸음 더 나아가, 오전에는 주요 사업지와 생활민원 현장을 직접 방문하고, 오후에는 주민간담회를 열어 현장 확인과 주민 의견 수렴을 연계했다.

두 달여간 진행된 방문에는 주민 230여 명이 참여했으며, 도로·교통, 공원·녹지, 생활환경 개선 등 다양한 분야에서 370여 건의 건의사항이 접수됐다.

특히 주민들이 제기한 불편사항을 현장에서 직접 확인하고 관계부서와 해결 방안을 논의했다는 점에서 기존의 형식적인 의견 청취 방식과 차별화를 꾀했다.

이제 중요한 것은 접수된 건의사항을 실제 행정 성과로 연결하는 일이다.

북구는 소관 부서별 검토를 거쳐 즉시 조치할 수 있는 사항은 신속히 해결하고, 예산 확보나 관계기관 협의가 필요한 사업은 시급성과 실현 가능성을 고려해 단계적으로 추진한다는 방침과 함께, 추진 상황을 지속적 점검하고 처리 결과를 주민들과 공유하는 등 사후관리에도 힘쓸 계획이다.

이근수 북구청장은 "지난 두 달여간 23개 동을 직접 찾아다니며 주민들이 일상에서 겪는 불편과 지역의 다양한 현안을 가까이에서 확인할 수 있었다"며, "이바구데이 일정은 마무리됐지만, 주민들과 나눈 이야기는 이제부터가 시작이다. 건의사항 하나하나를 책임 있게 검토하고, 그 결과를 주민들에게 알려 현장에서 나눈 약속이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 꾸준히 실천해 나가겠다"고 말했다.

▲대구 북구 매천동 소재 ㈜그린식품이 지난 10일 BOOKIDS 도서구입비 지원사업의 독후활동 우수참여 아동을 위해 북구청에 250만 원 상당의 기프트카드 25매를 기탁하고 있다ⓒ대구북구

이와 함께 지역기업의 지속적인 사회공헌 활동도 지역공동체를 뒷받침하고 있다.

대구 북구 매천동에 위치한 ㈜그린식품(대표 윤상두)은 지난 10일 BOOKIDS 도서구입비 지원사업의 독후활동 우수참여 아동을 위해 북구청에 250만 원 상당의 기프트카드 25매를 기탁했다.

이번 후원은 지난해에 이어 아동들의 꾸준한 독서 활동 격려를 위해 마련됐으며, 기프트카드는 BOOKIDS 사업에 참여해 우수한 독후활동을 보여준 아동 25명에게 1인당 10만 원씩 전달될 예정이다.

이번 후원은 단순히 책을 읽는 데 그치지 않고 독서 후 자신의 생각을 정리하고 표현하는 활동을 장려한다는 점에서 아동들의 자기주도적 학습과 독서 습관 형성에도 의미를 더하고 있다.

윤상두 대표는 "책을 읽고 자신의 생각을 표현하며 성장하는 아이들에게 작은 응원을 전하고 싶었다"며 "앞으로도 지역 아동들이 꿈을 키워 나갈 수 있도록 나눔을 이어가겠다"고 말했다.

2010년부터 지역사회 나눔을 실천해 온 ㈜그린식품은 백미와 라면, 조미김 등 생필품을 정기적으로 후원하며 지역 내 어려운 이웃을 지원해 왔다.

북구청 복지정책과 관계자들은 이날 기업을 방문해 후원품을 전달받고 지속적인 나눔에 감사의 뜻을 전했다.

이번 두 사례는 행정과 민간이 각자의 역할을 통해 지역공동체의 지속 가능한 발전을 뒷받침하고 있다는 점에서 의미가 있다.

주민의 목소리를 정책으로 연결하는 행정과 미래세대의 성장을 지원하는 민간의 나눔이 함께할 때 지역공동체의 경쟁력도 강화될 수 있다.

북구의 현장 중심 소통 행정과 지역기업의 꾸준한 사회공헌 활동이 주민들이 체감하는 변화와 따뜻한 공동체 문화로 이어질지 관심이 모아진다.