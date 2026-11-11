류규하 중구청장, 대구 9개 구·군 협력 이끈다...지역 문화예술도 10년 결실

▲대구시 구청장·군수협의회가 지난 10일 달서구에서 '민선9기 1차년도 제2차 정기회의'를 개최하고 류규하 중구청장을 신임 회장으로 선출하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

대구 중구가 광역 행정협력의 중심 역할을 맡는 동시에 지역 문화예술의 성장 기반을 다지며 도시 경쟁력 강화에 나서고 있다.

류규하 중구청장이 대구시 9개 구·군을 대표하는 구청장·군수협의회 회장에 선출되면서 지역 공동 현안 해결을 위한 행정 협력의 구심점 역할을 맡게 됐다. 이와 함께 중구 구립어린이합창단은 창단 10주년을 맞아 기념 연주회를 열고 지역 문화예술 공동체의 성장을 확인했다.

대구시 구청장·군수협의회는 지난 10일 달서구에서 '민선9기 1차년도 제2차 정기회의'를 개최하고 류규하 중구청장을 신임 회장으로 선출했다.

협의회는 대구 9개 구·군 단체장으로 구성된 협의체로, 지역별 현안을 공유하고 구·군 공동 현안에 대한 대응 방안을 마련하는 한편 제도 개선 사항을 중앙정부와 대구시에 건의하는 역할을 맡고 있다.

이번 회의에서는 회장 선출과 함께 대구 지역의 주요 현안과 기초자치단체의 행정 운영상 어려움을 해결하기 위한 6개 안건이 논의됐다.

주요 안건은 대구경북통합신공항 사업의 지속 추진, 문신사법 관련 기준인건비 제한 완화, 장애물 없는 생활환경(BF) 인증제도 개선 등으로, 특히 통합신공항 사업은 대구경북의 미래 성장동력과 광역경제권 형성에 영향을 미치는 핵심 과제로서, 기준인건비와 BF 인증제도 개선은 기초자치단체의 행정 운영 효율성과 주민 편의에 직결되는 사안이다.

특히 이날 협의회는 논의된 안건을 중앙부처에 공동 건의하기로 했다.

이는 개별 구·군이 각각 대응하기 어려운 제도적 문제를 9개 구·군이 공동으로 제기함으로써 정책 반영 가능성을 높이겠다는 취지다.

류규하 신임 회장은 지난 6월 제9회 전국동시지방선거에서 3선에 성공했으며, 민선 7·8기 중구청장 재임 기간 27년 만의 중구 인구 10만 명 회복과 동성로 관광특구 지정 등을 이끌었다.

류 청장은 "막중한 자리를 맡겨 주신 구청장·군수님들께 감사드린다"며, "기초자치단체가 현장에서 겪는 문제는 어느 한 곳의 노력만으로 풀기 어려운 만큼, 9개 구·군이 한목소리를 낼 수 있도록 협의회를 운영하겠다"고 밝혔다. 이어 "대구시와의 정책 협력도 긴밀히 이어 가겠다"고 덧붙였다.

▲대구 중구가 최근 봉산문화회관 가온홀에서 구립어린이합창단 창단 10주년 기념 '제4회 정기연주회'를 성황리 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구중구

행정협력의 범위를 넓히는 가운데 중구의 지역 문화예술 분야에서도 의미 있는 성과가 이어졌다.

중구는 최근 봉산문화회관 가온홀에서 구립어린이합창단 창단 10주년 기념 '제4회 정기연주회'를 성황리 개최했다.

2016년 창단한 중구 구립어린이합창단은 3·1만세운동 재현행사와 청소년 축제 등 지역의 다양한 행사와 무대에 참여하며 중구를 대표하는 어린이 문화예술 단체로 성장해 왔다.

'Happy Together'를 주제로 열린 이번 연주회는 지난 10년 동안 합창단과 함께해 온 단원과 가족, 지역 주민들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

이창희 지휘자의 지휘 아래 합창단은 '오늘은 내가 주인공', '꿈을 향해', '나는 나' 등을 시작으로 아일랜드 민요 'Danny Boy', 영화 '위대한 쇼맨'의 'A Million Dreams' 등 모두 8곡을 선보였으며, 특히 곡마다 단원들이 직접 솔로와 내레이션을 맡아 어린이 개개인의 개성과 음악적 역량을 무대 위에서 표현했다.

이는 단순히 함께 노래하는 합창을 넘어 아이들 한 명 한 명이 공연의 주인공이 됐다는 점에서 의미를 더했다.

특별 무대에서는 테너 권재희의 독창과 카혼 앙상블 '조이퍼커스'의 타악 연주가 이어져 공연에 다채로운 볼거리를 더했다.

류규하 중구청장은 "맑고 청아한 목소리로 중구를 노래해 온 아이들이 어느덧 창단 10주년을 맞았다"며, "앞으로의 10년도 아이들의 노래가 주민들에게 따뜻한 위로가 될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.

이번 두 소식은 행정과 문화라는 서로 다른 영역에서 중구의 지역 경쟁력을 높이려는 움직임이라는 공통점이 있다.

대구 9개 구·군 협의회 회장 선출은 중구가 광역 행정 현안에 보다 적극적으로 목소리를 낼 수 있는 계기와 함께, 어린이합창단의 10년 활동은 지역 문화예술의 지속적인 육성과 미래세대의 참여가 공동체 형성에 얼마나 중요한지를 보여준다.

행정에서는 9개 구·군의 공동 대응력을 높이고, 문화 분야에서는 어린이와 주민이 함께 성장 기반 확대하는 것에 대해, 류규하 중구청장의 새로운 협의회 역할과 중구의 문화예술 정책이 지역 발전의 실질적인 성과로 이어질지 주목된다.