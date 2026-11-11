오산시, 분당선·GTX-C 연장 국가계획 반영 총력…시민 참여 독려

경기 오산시가 분당선 오산 연장과 GTX-C 오산 연장 사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 시민들의 적극적인 의견 제출을 독려하고 나섰다.

11일 오산시에 따르면 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)은 향후 10년간 국가 철도망의 구축 방향과 투자계획을 담는 중장기 법정계획이다. 국토교통부는 계획 수립을 위한 국민 의견을 듣기 위해 오는 13일 오후 3시까지 사전 설문조사를 진행하고 있다.

▲철도 대전환 국민의견 수렴 안내문 ⓒ의왕시

설문조사는 국토교통부 누리집과 ‘코레일+’ 앱, 주요 철도역에 안내된 QR코드를 통해 참여할 수 있다.

오산시는 세교2지구 입주와 세교3 공공주택지구 개발에 따른 광역교통 수요 증가에 대응하려면 두 철도사업의 국가계획 반영이 필요하다는 입장이다. 특히 세교3지구는 2034년 준공을 목표로 약 3만 3000세대, 7만 5900명 규모로 조성될 예정인 만큼 ‘선교통 후입주’ 원칙에 따른 철도망 확충이 중요하다고 강조했다.

분당선 오산 연장은 기흥역에서 동탄을 거쳐 오산대역으로 연결하는 사업으로, 시는 세교2·3지구까지 연장하는 방안을 추진하고 있다. GTX-C 오산 연장은 국가계획 반영을 통해 국비 지원 등 재정 부담 완화 방안을 마련한다는 계획이다.

조용호 시장은 “분당선과 GTX-C 연장은 시민들의 출퇴근 불편을 줄이고 오산의 미래 성장을 뒷받침할 핵심 사업”이라며 “이번 설문조사에 많은 시민이 참여해 오산에 필요한 철도망 확충의 목소리를 정부에 전달해 주길 바란다”고 말했다.