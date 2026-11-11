김동진 전북체육회장 출마…“불통을 소통으로 바꾸겠다”

김동진(64) 전 대한체육회 이사가 전북특별자치도체육회장 선거 출마를 선언했다.

김 전 이사는 11일 전북체육회관에서 기자회견을 열고 "낡은 관행의 사슬을 끊고 무너진 신뢰를 바로 세워 체육인이 주인이 되는 새로운 전북 체육을 만들겠다"고 밝혔다.

그는 "사유화된 체육회를 체육인의 조직으로 돌려놓겠다"며 "줄 세우기, 편 가르기, 인사 특혜, 예산 독점을 끝내고 공정하고 투명한 체육행정을 실현하겠다"고 강조했다.

특히 "대한체육회 이사로 활동하며 쌓은 중앙 체육계 인맥을 활용해 국비 확보에 나서고 기업인 후원회를 구성하는 등 재정 확충에 힘쓰겠다"고 다짐했다.

▲김동진 대한체육회 전 이사가 11일 오전 전라북도 체육회관에서 전북체육회장 선거 출마를 공식 선언하고 있다 ⓒ프레시안

김 전 이사는 "예산 없는 정책은 공허한 구호이자 말장난에 불과하다"며 "국비 확보에 직접 나서고 기업 후원을 끌어내는 세일즈 회장이 되겠다"고 밝혔다.

주요 공약으로는 △체육 지도자 처우 개선 △전국체전 훈련비 및 출전비 현실화 △우수선수와 실업팀 지원 확대 △체육 꿈나무 육성 △생활체육 활성화 △취임 즉시 인사 및 채용·예산·집행 전반에 대한 제도 개선 등이다.

민선 체육회의 정치적 독립성에 대해서는 "나는 정치인이 아닌 체육인"이라며 "체육인을 위한 예산을 확보하기 위해 도와 도의회를 계속 찾아가며 현장을 직접 뛰겠다"고 답했다.

2036 하계올림픽 전북 유치와 관련해서는 대한체육회 이사 재직 당시 유승민 회장에게 전북 유치 지원을 요청했던 경험을 소개하며 서울과의 협의가 원활하게 이뤄진다면 유치에 적극 나서겠다는 입장을 보였다. 서울과 공동 유치할 경우 제기될 수 있는 개·폐회식 개최 문제에 대해서도 회장 당선 시 역할을 하겠다는 뜻을 내비쳤다.

김 전 이사는 전주 완산초와 완산고에서 레슬링 선수로 활동했으며 전북레슬링협회 전무이사, 대한레슬링협회 상임부회장, 전북체육회 부회장 등을 역임했다. 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임에서는 레슬링 선수단장을 맡았으며 지난해 4월 대한체육회 이사로 선임된 뒤 올해 10월 30일 사임했다.

지난 2022년 민선 2기 전북체육회장 선거에서 정강선 현 회장과 맞붙었던 그는 이번 선거를 통해 4년 만에 재도전에 나선다.