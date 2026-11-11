[속보] 수능 3주 앞두고 강의 중단 후 예능 출연해 논란된 이도, 결국 사과 "제 잘못"

건강상 이유로 대학수학능력시험을 3주 앞두고 강의를 중단한 사회탐구영역 강사 이도 씨가 공식사과했다. 이도 씨는 강의 중단 이후 예능 프로그램 제작발표회에 참석해 논란이 됐다.

이도 씨는 10일 밤 자신의 인스타그램에 "올해 한국지리·세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

그는 "가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다"며 "변명의 여지가 없는 제 잘못"이라고 말했다.

그는 예능프로그램에 출연하는 것 관련해서 "강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었다"며 "남은 시간을 혼자 버텨야 하는 여러분께 그 모습이 얼마나 실망스러웠을지 충분히 짐작한다"고 밝혔다.

그러면서 "건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐트 활동은 중단하고 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠다"면서도 "이미 계약된 프로그램의 경우 방영 일정이 일부 남아 있다. 이 부분에 대해서도 너른 이해를 구하기보다 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠다"고 설명했다.

이도 씨는 강의 중단을 선언한 이후 1주일만인 지난 5일 넷플릭스 예능 프로그램 '데블스 플랜: 데드어게인' 제작발표회에 참석했다. 또한 7일에는 개인 유튜브 채널을 개설하고 출연 프로그램을 홍보해 논란이 됐다.

논란이 커지자 온라인 교육업체 이투스는 지난 9일 홈페이지에 사과문을 올리고 수강생들에게 사과했다.