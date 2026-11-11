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[속보] 수능 3주 앞두고 강의 중단 후 예능 출연해 논란된 이도, 결국 사과 "제 잘못"
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[속보] 수능 3주 앞두고 강의 중단 후 예능 출연해 논란된 이도, 결국 사과 "제 잘못"

허환주 기자  |  기사입력 2026.11.11. 12:11:22

건강상 이유로 대학수학능력시험을 3주 앞두고 강의를 중단한 사회탐구영역 강사 이도 씨가 공식사과했다. 이도 씨는 강의 중단 이후 예능 프로그램 제작발표회에 참석해 논란이 됐다.

이도 씨는 10일 밤 자신의 인스타그램에 "올해 한국지리·세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

그는 "가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다"며 "변명의 여지가 없는 제 잘못"이라고 말했다.

그는 예능프로그램에 출연하는 것 관련해서 "강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었다"며 "남은 시간을 혼자 버텨야 하는 여러분께 그 모습이 얼마나 실망스러웠을지 충분히 짐작한다"고 밝혔다.

그러면서 "건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐트 활동은 중단하고 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠다"면서도 "이미 계약된 프로그램의 경우 방영 일정이 일부 남아 있다. 이 부분에 대해서도 너른 이해를 구하기보다 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠다"고 설명했다.

이도 씨는 강의 중단을 선언한 이후 1주일만인 지난 5일 넷플릭스 예능 프로그램 '데블스 플랜: 데드어게인' 제작발표회에 참석했다. 또한 7일에는 개인 유튜브 채널을 개설하고 출연 프로그램을 홍보해 논란이 됐다.

논란이 커지자 온라인 교육업체 이투스는 지난 9일 홈페이지에 사과문을 올리고 수강생들에게 사과했다.

▲강사 이도가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ연합뉴스

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허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

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