대구 달성군, 일자리 찾아 현장으로...사진에 담긴 지역 매력으로 관광 활성화까지

▲2026년 제3차 달성군 취업박람회 포스터ⓒ대구달성군

대구 달성군이 주민 생활권을 중심으로 한 현장 밀착형 취업 지원과 지역 문화관광 자원 홍보를 통해 지역경제 활성화에 나서고 있다.

구직자에게는 가까운 곳에서 일자리를 찾을 기회를 제공하고, 사진을 통해 지역의 관광 명소와 축제를 알리는 등 일자리와 문화관광을 두 축으로 지역 활력 높이기에 힘을 쏟는 모습이다.

달성군은 오는 17일 오후 2시부터 5시까지 화원읍 농협달성유통센터에서 '2026 달성군 제3차 취업박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 지난 4월 현풍읍에서 열린 1차 행사와 9월 다사읍 대실역에서 개최된 2차 행사에 이어 마련된 세 번째 행사로서, 이번 화원읍 개최로 현풍·다사·화원을 잇는 권역별 순회 취업박람회가 완성된다.

특히 이번 행사에는 농심태경, 평화오일씰공업, 대동, 이수페타시스, 아세아텍, 에스에스엘엠 등 지역 우수기업 20개사가 참여해, 관리·사무직과 공무직, 생산·물류직 등을 중심으로 모두 352명 규모의 채용을 추진한다.

이날 구직자들은 행사장에서 기업 관계자와 직접 면접을 진행하고 자신의 경력과 역량에 맞는 일자리를 찾을 수 있으며, 무료 증명사진 촬영과 면접 컨설팅을 비롯해 커피차, 포토 부스, 기념품 제공 등 취업 준비를 돕는 부대행사도 마련된다.

아울러 이번 박람회의 핵심은 주민 일상과 가까운 공간을 활용한 고용서비스의 확장이다.

달성군은 이번 행사를 '찾아가는 일자리 카페'와 연계해 운영한다. 구지·유가 등 생활권 내 카페에서 1대1 구직 상담과 맞춤형 취업 정보를 제공하고, 상담을 통해 발굴한 구직 수요를 권역별 취업박람회의 현장 면접으로 연결하는 방식이다.

기존 특정 지역에 집중됐던 취업 지원에서 벗어나 카페와 지하철역 대합실 등 주민들이 자주 이용하는 공간으로 서비스를 확대했다는 점에서 주목된다.

실제 일자리 카페 전환 이후 카페 방문객은 이전보다 10배 이상 증가했다. 앞서 진행된 1·2차 취업박람회에는 지역 기업 70개사가 참여했으며, 일자리 카페 상담 대상자를 포함해 700여 명이 현장 면접을 진행했다.

달성군은 단순한 채용정보 제공에 그치지 않고 실제 취업으로 이어지는 성과를 높이기 위해 지역 기업과 교육·고용 지원기관 간 협력도 강화할 방침이다.

최재훈 달성군수는 "구직 활동은 군민의 생활과 가장 가까운 곳에서 시작돼야 한다"며 "앞으로도 주민들이 편리하게 취업 서비스를 이용하고 지역 기업은 필요한 인재를 확보할 수 있도록 일자리 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

▲ '제15회 달성군 전국 사진공모전' 수상작 전시회 장면ⓒ대구달성군

일자리 정책과 함께 지역의 문화관광 자원을 널리 알리기 위한 움직임도 이어진다.

(재)달성문화재단은 '제15회 달성군 전국 사진공모전' 수상작 전시회를 오는 16일부터 12월 3일까지 달성군청 참꽃갤러리에서 개최한다.

이번 전시에는 전문가 심사를 거쳐 선정된 수상작 35점이 공개되며, 일반사진 부문 20점, 스마트폰사진 부문 15점으로 구성돼 다양한 시선으로 포착한 달성군의 풍경과 일상을 만날 수 있다.

일반사진 부문 대상작인 '도동서원에서 만난 시간여행'과 스마트폰사진 부문 대상작인 '눈폭탄'을 비롯해 옥연지 송해공원, 비슬산 참꽃군락지, 강정보 디아크, 남평문씨본리세거지 등 지역 대표 관광명소를 담은 작품들이 전시된다.

또한 '달성 100대 피아노', '달성 워터 스플래시', '도동서원 미디어아트' 등 지역 축제와 문화행사의 생생한 현장을 담은 사진도 선보인다.

이번 공모전은 전문 사진작가뿐 아니라 스마트폰을 활용하는 일반인들의 시선까지 지역 홍보에 담아냈다는 점에서 의미가 있다. 이는 주민과 방문객이 일상에서 발견한 달성의 매력을 사진이라는 콘텐츠로 확산할 수 있기 때문이다.

전시는 달성군청 참꽃갤러리에서 무료로 진행되며, 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 누구나 관람할 수 있다.

최재훈 달성문화재단 이사장은 "이번 전시를 통해 달성의 다채로운 매력과 일상과 어우러진 지역 명소의 정취를 발견하는 특별한 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

이번 두 사업은 지역경제 활성화라는 목표를 서로 다른 방식으로 뒷받침한다. 취업박람회가 지역 기업의 인력난과 주민들의 구직 어려움을 연결하는 직접적인 경제활동 지원이라면, 사진공모전은 달성군의 관광자원과 문화적 가치를 대외적으로 알리는 간접적인 지역경제 활성화 전략이다.

주민에게는 안정적인 일자리를, 방문객에게는 달성의 새로운 매력을 제공하려는 달성군의 시도가 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣을 수 있을지 주목된다.