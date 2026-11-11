대구 수성구, 주민은 배우고 대학은 창작한다...평생학습·미디어아트로 문화도시 도약

▲대구 수성구가 지난 10일 수성아트피아 대극장에서 '2026 수성구 평생학습센터 프로그램 발표회'를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구수성구

대구 수성구가 주민 중심의 평생학습과 지역 대학의 전문적인 창작 역량을 결합해 문화도시 경쟁력 강화에 나서고 있다.

주민들이 일상에서 배운 재능을 무대에서 선보이는 한편, 지역 대학과 손잡고 미디어아트 분야의 창작·전시·교육 기반을 확대하면서 문화예술을 매개로 한 지역공동체 활성화를 추진하고 있다.

이는 단순히 문화행사를 개최하는 수준을 넘어 주민에게는 문화 향유와 참여 기회를, 청년 예술인에게는 창작과 발표의 무대를 제공하는 지역 문화생태계 조성에 초점을 맞추고 있다는 점에서 주목된다.

대구 수성구는 지난 10일 수성아트피아 대극장에서 '2026 수성구 평생학습센터 프로그램 발표회'를 개최했다.

이번 발표회에는 고산·지산·두산·수성동·만촌·파동 등 6개 평생학습센터 수강생과 수성사랑·고산·두산 노래교실 회원들이 참여해, 라인댄스와 가야금, 가곡 등 모두 16개 팀이 올라 그동안 갈고닦은 실력을 선보였으며, 특히 KBS 전국노래자랑 최우수상 수상자의 특별무대와 초청가수 공연도 이어져 관객들에게 다양한 볼거리를 제공했다.

이번 행사의 핵심은 주민들이 직접 무대의 주인공이 됐다는 점이다.

전문 공연자 중심의 문화행사에서 벗어나 평범한 주민들이 배움을 통해 익힌 재능을 이웃과 공유하고, 객석에서는 서로의 도전을 응원하는 주민 참여형 축제로 펼쳐졌다.

이는 평생학습이 단순한 취미활동이나 교육 프로그램을 넘어 주민 간 소통과 교류를 확대하고 지역공동체를 연결하는 문화적 기반으로 기능하고 있음을 보여준다.

수성구는 주민 누구나 가까운 곳에서 배움의 기회를 누릴 수 있도록 권역별 6개 평생학습센터를 운영하고 있어, 연간 2만 5천여 명의 주민이 200여 개의 다양한 프로그램에 참여하고 있다.

김대권 수성구청장은 "주민들이 배움의 주인공이 되어 함께 만들어가는 모습이 뜻깊었다"며 "앞으로도 주민들이 배우고 나누며 함께 성장하는 평생학습 문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.

▲대구 수성구가 지난 10일 구청 만촌별관 회의실에서 경북대와 경일대, 계명대, 대구대, 영남대 등 지역 5개 대학과 '미디어아트 분야 교류·협력을 위한 업무협약'을 체결하고 있다ⓒ대구 수성구

주민 생활문화의 저변을 확대하는 움직임과 함께 수성구는 전문적인 문화예술 콘텐츠 육성을 위해 지역 대학과의 협력에도 나섰다.

수성구는 같은 날 구청 만촌별관 회의실에서 경북대와 경일대, 계명대, 대구대, 영남대 등 지역 5개 대학과 '미디어아트 분야 교류·협력을 위한 업무협약'을 체결했다.

이번 협약은 대한민국 문화도시 조성사업의 하나인 '수성미디어아트페스타'의 대학 연계 프로젝트 본격화를 위해 마련됐으며, 협약에는 각 대학의 전공 특성을 살린 참여 방안이 담겼다.

이에 경북대 미술학과, 경일대 사진영상학부, 계명대 영상애니메이션과, 대구대 시각디자인학과, 영남대 트랜스아트과는 축제와 연계한 작품 활동과 프로그램 운영에 참여한다.

주요 협력 내용은 미디어아트페스타 연계 작품 전시와 상영 공동 기획, 재학생 작품 출품, 축제 운영 참여, 서포터즈 및 현장 실습, 축제 공간과 장비 활용, 공동 홍보 등이다.

미디어아트 분야 교육과 세미나, 워크숍 등 인적 교류도 추진한다.

이번 협약의 의미는 대학이 보유한 전문 인력과 창작 콘텐츠를 지역 문화사업에 직접 연결한다는 데 있다.

대학에는 학생들이 자신의 작품을 대중에게 선보이고 실제 축제 현장을 경험할 기회가 주어지며, 수성구는 다양한 전공 분야의 창작 역량을 활용해 축제 콘텐츠의 완성도와 다양성을 높일 수 있다.

특히 학생들의 축제 참여가 단순한 작품 출품에 그치지 않고 현장 실습과 운영 경험으로 이어질 경우 지역 청년 예술인 육성과 지역 문화산업 인재 양성에도 도움이 될 것으로 기대된다.

수성구는 이번 협력 범위를 수성미디어아트페스타에 한정하지 않고 향후 추진하는 미디어아트 사업 전반으로 확대해 대학과의 지속적인 협력체계를 구축할 방침이다.

김대권 수성구청장은 "이번 협약은 지역 대학의 창의적 역량이 문화도시 수성과 만나는 뜻깊은 출발점"이며, "축제를 넘어 수성구 미디어아트 사업 전반에서 대학과 지역이 함께 성장하는 지속 가능한 관·학 협력 네트워크를 키워 나가겠다"고 말했다.

이번 두 사업은 수성구 문화정책이 주민들의 생활 속 문화 참여에서 전문적인 창작 콘텐츠 육성으로 확장되고 있다는 점에서 의미가 있다.

평생학습센터가 주민 누구나 문화예술을 배우고 즐길 수 있는 생활문화 기반이라면, 대학과의 미디어아트 협력은 새로운 문화 콘텐츠를 생산하고 청년 예술인에게 성장 기회를 제공하는 전문예술 기반이다.

주민의 배움이 문화적 자산으로 축적되고 대학의 창의성이 지역의 새로운 콘텐츠로 성장하는 구조가 정착된다면 수성구는 주민과 청년이 함께 만들어가는 지속 가능한 문화도시로 한 걸음 더 나아갈 것으로 기대된다.