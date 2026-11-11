성주군, 먹거리 안전부터 아이들 건강교육까지...생활밀착형 보건행정 강화

▲성주군이 최근 안전하고 위생적인 외식환경 조성을 위해 관내 모범음식점과 안심식당, 식품안심업소를 대상으로 하반기 사후관리 위생점검을 실시하고 있다ⓒ성주군

경북 성주군이 군민들의 일상과 밀접한 먹거리 안전 확보와 미래세대의 건강생활 습관 형성을 위해 생활밀착형 보건·위생 행정을 강화하고 있다.

우수 음식점에 대한 사후관리로 외식환경의 위생 수준을 높이는 한편, 어린이집 원아들이 보건소를 직접 방문해 건강관리의 중요성을 배우는 체험형 교육을 추진하면서 예방 중심의 보건행정에 힘을 쏟고 있다.

특히 업소 지정 자체보다 지속적인 위생관리 여부를 확인하고, 유아기부터 건강에 대한 올바른 인식을 심어주는 데 초점을 맞췄다는 점에서 주목된다.

성주군은 최근 안전하고 위생적인 외식환경 조성을 위해 관내 모범음식점과 안심식당, 식품안심업소를 대상으로 하반기 사후관리 위생점검을 실시했다고 11일 밝혔다.

이번 점검은 지정업소들이 당초 지정기준을 제대로 유지하고 있는지 확인하고 영업장 위생관리 실태 점검을 위해 마련됐으며, 특히 식품의약품안전처가 음식점의 식재료 관리와 조리장 청결, 종사자 위생관리 등을 종합적으로 평가해 지정하는 식품안심업소의 경우 지정이 만료된 업소까지 점검 대상에 포함했다.

이는 우수 음식점으로 한 차례 지정받는 것에 그치지 않고 실제 영업 현장에서 위생 수준이 지속적으로 유지되는지를 확인하기 위한 조치다.

점검 결과 지정기준을 충족하지 못하거나 지위승계 및 폐업 등으로 지정 유지가 어려운 업소는 지정을 취소했다.

현재 성주군에서 운영 중인 지정업소는 모범음식점 29개소, 안심식당 146개소, 식품안심업소 46개소 등 모두 221개소다.

군은 앞으로도 체계적인 점검과 사후관리를 통해 군민과 관광객들이 안심하고 음식점을 이용할 수 있는 외식환경을 조성할 방침이다.

▲성주군 보건소가 지난 10일 통큰어린이집 원아들을 대상으로 유아 흡연·음주 폐해 예방교육과 연계한 '보건소야 반가워!' 프로그램을 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ성주군

이와 함께 성주군보건소는 미래세대의 건강한 생활습관 형성을 위한 유아 대상 체험형 보건교육에도 나섰다.

보건소는 지난 10일 통큰어린이집 원아들을 대상으로 유아 흡연·음주 폐해 예방교육과 연계한 '보건소야 반가워!' 프로그램을 진행했다.

이번 프로그램은 생활습관이 형성되는 중요한 시기인 유아들에게 흡연과 음주의 유해성을 눈높이에 맞춰 전달하고, 보건소가 수행하는 다양한 건강관리 기능을 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.

교육은 지난 10일부터 18일까지 관내 어린이집 7개소 원아 160명을 대상으로, 아이들은 먼저 금연상담실에서 흡연과 음주가 신체에 미치는 영향을 배우고 OX 퀴즈와 스티커 활동 등 놀이 중심의 교육에 참여한다.

단순히 강사의 설명을 듣는 방식에서 벗어나 아이들이 직접 보고 참여하는 교육을 통해 보건소에 대한 친밀감을 높이고 건강관리의 중요성을 자연스럽게 익히도록 한 것이다.

특히 유아기에 형성된 생활습관이 성장 과정에서 건강에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 조기 예방교육의 의미도 크다.

보건소 관계자는 "이번 프로그램을 통해 아이들이 보건소를 보다 친근하게 느끼고, 건강관리에 대한 관심을 높이는 계기가 되길 바란다"며, "앞으로도 유아의 눈높이에 맞춘 다양한 참여형 교육을 통해 올바른 건강생활 습관 형성을 지원하겠다"고 밝혔다.

성주군의 이번 두 사업은 대상은 다르지만 사후관리와 사전예방이라는 보건행정의 두 축을 함께 강화한다는 공통점이 있다.

음식점 위생점검이 군민의 먹거리 안전을 위협하는 요인을 사전에 확인하고 개선하는 행정이라면, 유아 건강교육은 미래세대가 스스로 건강을 지킬 수 있는 기초를 마련하는 예방 중심의 투자다.

다만 이러한 정책이 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 정기적인 점검과 교육 이후의 지속적인 관리가 중요하다.

음식점에는 위생관리 수준을 꾸준히 유지할 수 있도록 지원과 점검을 병행하고, 어린이들에게는 일회성 체험을 넘어 가정과 교육기관에서도 건강생활 습관이 이어질 수 있도록 연계 교육을 확대할 필요가 있다.

먹거리 안전과 미래세대 건강은 군민의 삶의 질을 결정하는 기본 요소다. 성주군이 추진하는 생활밀착형 보건행정이 지속적인 관리와 예방교육을 통해 군민이 체감하는 안전한 지역환경으로 이어질 수 있을지 주목된다.