레슬링 매트서 체육계 중앙 행정가까지…김동진 전북체육회장 예비후보가 걸어온 길

레슬링 선수에서 종목단체 실무자로, 다시 지방과 중앙을 잇는 체육행정가로.

민선 3기 전북특별자치도체육회장 선거 출마를 선언한 김동진 전 대한체육회 이사의 체육 인생을 압축하는 말이다.

김 전 이사는 화려한 구호보다 현장을 강조한다. 체육회장실에서 보고서만 받아보는 자리가 아니라 운동화 끈을 매고 전북 14개 시·군의 운동장과 체육관을 뛰어다니는 회장이 되겠다는 것이다.

그는 11일 출마선언을 통해 “불통을 소통으로, 멈춤을 성장으로 바꾸겠다”며 “낡은 관행을 끊고 무너진 신뢰를 바로 세워 체육인이 주인이 되는 전북 체육을 만들겠다”고 밝혔다.

김 전 이사와 체육의 인연은 전주 완산초등학교 5학년 때 시작됐다. 레슬링에 입문한 그는 전주동중학교와 완산고등학교에서 선수로 활동했다. 완산고 2학년 때 부상으로 선수 생활을 중단했지만 매트를 완전히 떠나지 않고 체육행정의 길에 들어섰다.

선수로 흘렸던 땀을 후배 선수들의 훈련환경 개선과 전북 레슬링의 저변 확대를 위해 쏟기 시작한 것이다.

▲김동진 전 대한체육회 이사ⓒ

1995년 전북레슬링협회 이사를 맡으면서 본격적인 체육행정가의 길에 들어섰다. 이후 전북레슬링협회 전무이사와 상임부회장, 전북체육회 이사와 부회장, 대한레슬링협회 상임부회장, 대한체육회 문화환경교육위원 등을 거쳤다.

김 전 이사의 강점은 선수 출신이라는 상징성에만 머물지 않는다. 종목단체의 실무 책임자부터 전북체육회와 대한체육회까지 지역과 중앙의 체육행정을 두루 경험했다는 점이 차별점으로 꼽힌다.

김 전 이사는 전북레슬링협회 전무이사로 활동하면서 우석대학교 여자 레슬링팀과 완주군청 여자 레슬링팀 창단에 힘을 보탰다.

전국 규모의 레슬링대회를 전북으로 유치해 지역 선수들에게 실전 경험을 제공하는 한편, 지역경제 활성화에도 기여했다는 평가를 받았다.

학교와 실업팀을 연결하는 선수 육성 기반을 마련하고 중학교 선수 발굴과 고교팀 창단 등 전북 레슬링의 저변을 넓히는 데도 공을 들였다.

이 같은 활동을 인정받아 2018년 제64회 대한체육회 체육상 공로상을 수상했다.

같은 해 열린 자카르타·팔렘방 아시안게임에서는 대한민국 레슬링 국가대표 선수단장을 맡았다. 당시 아시안게임에 참가한 대한민국 39개 종목 선수단장 가운데 유일한 전북 출신이었다.

▲2018년 인도네시아에서 열린 아시안게임에서 레슬링 선수단장으로 참가한 김동진 전 대한체육회 이사가 대한민국과 북한의 여자 레슬링 선수들과 기념촬영을 하고 있다. 맨 오른쪽이 김 전 이사. ⓒ

선수의 마음과 지도자의 고충, 종목단체의 현실을 직접 경험한 김 전 이사는 이후에도 줄곧 ‘현장 중심 체육행정’을 강조해 왔다.

김 전 이사의 체육행정 경력은 대한체육회 이사 선임으로 중앙무대까지 확장됐다.

그는 2025년 전북지역 종목단체 출신으로는 처음 대한체육회 이사에 선임됐다. 당시 대한체육회 이사진 가운데 전북에 기반을 둔 유일한 체육인으로, 지역 체육계의 목소리를 중앙에 전달하는 가교 역할을 맡았다.

대한체육회 이사 선임은 김 전 이사가 오랜 기간 지역 체육 현장에서 쌓아온 전문성과 대표성을 전국 단위에서 인정받았다는 의미로 받아들여졌다.

그는 이사 재임 당시 선수들이 훈련에 전념하고 지도자들이 전문성을 발휘할 수 있는 환경을 조성해야 한다고 강조했다. 전북의 2036 하계올림픽 유치를 위해 중앙 체육계와 긴밀히 협력하겠다는 의지도 밝혔다.

김 전 이사의 전북체육회장 도전은 이번이 두 번째다. 그는 2022년 치러진 민선 2기 전북체육회장 선거에 출마해 정강선 현 회장과 맞붙었다.

당시 출마를 준비하던 최형원 전 전북체육회 사무처장, 권순태 전 전북유도회장과 후보 단일화를 성사시키면서 선거 구도를 양자 대결로 재편했다. 선거 결과는 초접전이었다.

전체 선거인 342명 가운데 330명이 투표에 참여했으며 정강선 후보가 170표, 김동진 후보가 160표를 얻었다. 김 전 이사는 48.4%의 지지를 확보했지만 불과 10표 차로 석패했다.

비록 당선에는 실패했지만 체육회 내부의 현직 프리미엄에 맞서 절반에 가까운 표를 확보하면서 만만치 않은 조직력과 지지 기반을 보여줬다는 평가를 받았다.

선거가 끝난 뒤에도 그는 종목단체와 시·군 체육회, 학교 및 실업팀 관계자들과 접촉하며 현장의 목소리를 들어온 것으로 알려졌다.

김 전 이사의 가장 큰 경쟁력은 선수와 종목단체, 지방체육회와 중앙체육회를 모두 경험했다는 점이다.

▲김동진 전 대한체육회 이사가 전북특별자치도 체육회장 선거에 나설 예정인 가운데 레슬링 선수로 시작해 체육행정가에 이르기까지 그의 행적이 주목을 받고 있다. 사진은 아시안게임 레슬링 시상식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있는 김 전이사. 앞줄 오른쪽.ⓒ

레슬링 선수 출신으로 체육 현장을 잘 알고 있으며 전북체육회 부회장과 국제대회 선수단장, 대한체육회 이사를 거치면서 행정 경험과 중앙 네트워크도 확보했다.

지난 선거에서 확인된 160표의 지지 기반 역시 무시할 수 없는 자산이다.

그러나 풍부한 경력이 곧바로 선거 승리를 보장하는 것은 아니다. 지난 선거 패배 이후 4년 동안 무엇을 준비했는지, 중앙 인맥을 실제 예산과 사업 유치로 어떻게 연결할 것인지 구체적으로 보여줘야 한다.

전문체육과 생활체육의 균형, 체육단체 간 갈등 해소, 선수와 지도자 처우 개선, 체육회의 재정 자립 등 해묵은 과제에 대해서도 실행 가능한 해법을 내놓아야 한다.

특히 현 체제의 연장이냐 변화냐가 이번 선거의 주요 쟁점으로 부상할 경우 김 전 이사는 자신이 왜 ‘변화의 적임자’인지를 선거인들에게 입증해야 한다.

레슬링 매트에서 출발해 전북 체육계를 거쳐 대한민국 체육행정의 중심부까지 진출한 김동진 전 대한체육회 이사.

“회장의 권위보다 체육인의 땀방울을 소중히 여기겠다”는 그의 약속이 2022년 10표 차 패배를 넘어 전북 체육계의 선택으로 이어질지 주목된다.