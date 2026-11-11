포천시, 국가철도망 구축계획 설문 참여 독려…GTX-G 반영 관심

▲포천시가 제5차 국가철도망 구축계획 대국민 설문조사 참여를 독려하며 제공한 관련 자료.ⓒ포천시

경기 포천시가 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 앞두고 시민들의 적극적인 의견 개진을 요청하고 나섰다. 수도권광역급행철도 GTX-G 노선 등 지역 광역철도망 확충 필요성을 국가 철도정책에 반영하기 위한 취지다.

포천시는 국토교통부가 추진하는 제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035) 수립과 관련해 대국민 설문조사가 진행됨에 따라 시민들의 적극적인 참여를 당부했다고 11일 밝혔다.

제5차 국가철도망 구축계획은 향후 10년간 국가 철도망의 중장기 발전 방향과 투자 우선순위를 제시하는 계획이다.

이번 설문조사는 국가 철도정책의 우선순위와 거주지역의 철도서비스 수준, 철도 투자 확대 필요성, 지역별 투자 배분 등에 대한 국민 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

특히 철도 투자 과정에서 우선적으로 고려해야 할 사항을 자유롭게 작성하는 문항이 포함돼 있어 시민들이 지역의 교통 불편과 철도망 확충 필요성을 직접 제시할 수 있다.

필요하다고 판단하는 구체적인 철도 노선과 사업에 대한 의견도 전달할 수 있다.

포천시는 철도망 확충이 시민들의 이동 편의와 지역 발전을 위한 핵심 과제라는 점에서 이번 설문조사에 의미를 두고 있다.

특히 GTX-G 노선 등 광역철도망 확충 필요성을 강조하고 있다.

이와 관련해 국토교통부가 주최하고 한국교통연구원이 주관하는 대국민 의견수렴 행사가 오는 13일 서울 동작구 전문건설회관 대회의실에서 열린다.

행사에서는 한국교통연구원의 발제와 지방정부 의견 발표, 전문가 토론, 국민 의견수렴 등이 진행될 예정이다.

포천시 관계자는 "GTX-G 노선 등 광역철도망 확충은 시민들의 교통 편의를 높이고 지역의 미래 성장 기반을 마련하기 위한 중요한 과제"라고 밝혔다.

이어 "이번 설문조사가 포천의 교통 현실과 시민들이 필요로 하는 철도사업에 대한 의견을 전달하는 계기가 될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

설문조사는 행사 안내문에 있는 QR코드를 통해 참여할 수 있다.

다만 시민 의견수렴은 국가철도망 구축계획 수립 과정의 한 절차로, 특정 노선의 국가계획 반영을 확정하는 것은 아니다.

GTX-G 노선의 실제 반영 여부는 향후 국가철도망 구축계획 수립 과정에서 검토될 전망이다.