원주시, 13개 국장 집무실 폐지…부속실 운영비 등 연 5억 원 절감

원주시가 간부 공무원과 직원 간 소통을 강화하고 일하는 방식을 혁신하기 위해 국장 집무실 및 부속실 운영체계를 전면 개편한다.

이번 개편은 국·소·원장 및 단구동장 집무실과 부속실 등 총 13개소를 대상으로 추진된다.

▲원주시 민선 9기 시정 구호. ⓒ원주시

원주시는 기존에 별도 독립 공간으로 운영하던 국장 집무실을 폐지하고 국별 주무과 사무실 내부로 이전·설치해 국장과 직원이 상시 소통하는 개방형 집무 공간으로 전환할 계획이다.

이와 함께 기존 부속실에서 전담하던 비서 업무는 주무과로 이관된다.

기존 부속실 운영 인력은 부서별 행정 수요를 고려해 재배치하며 비서·행정 지원 업무는 주무과 고유 업무와 연계해 수행하도록 세부 업무를 조정해 공백을 최소화할 방침이다.

원주시는 이번 운영체계 개선을 통해 연간 약 5억 원 규모의 부속실 운영 예산 절감 효과를 거둘 것으로 추산했다.

절감한 재원은 저소득층 및 위기가구 생활 안정 지원, 복지 사각지대 발굴 등 취약계층 지원사업과 주민참여, 주민자치 활성화 등 시민 중심 사업에 투입하기로 했다.

원주시는 11월부터 집무공간 이전·설치, 기존 공간 활용 계획 수립, 업무 인수인계를 차질 없이 추진한 뒤 2027년 1월 1일부터 개편된 운영체계를 전면 시행할 예정이다.

원주시 관계자는 "이번 혁신은 단순한 공간 재배치나 경비 절감을 넘어 조직 내 소통을 강화하고 행정 효율성을 극대화하기 위한 것"이라며 "절감된 재원은 시민들에게 실질적인 혜택으로 돌아갈 수 있도록 민생 사업에 투입해 책임 있는 재정운영을 실현하겠다"고 말했다.