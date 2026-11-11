순창군에 '햇빛소득마을' 100곳 조성 추진…발전수익 주민 환원

▲지난 10일 순창군, 전북개발공사, 한국전력공사 순창지사가 '공공주도형 재생에너지 발전사업 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ순창군

전북 순창군이 태양광 발전수익을 주민소득으로 돌려주는 '햇빛소득마을' 100곳 조성을 위해 관계기관과 손을 잡았다.

11일 순창군에 따르면 군은 전날 전북개발공사, 한국전력공사 순창지사와 '공공주도형 재생에너지 발전사업 업무협약'을 체결했다.

이번 협약에 따라 3개 기관은 올해부터 2030년까지 순창군 내 공유재산 중 활용 가능한 부지를 공동 발굴하고 재생에너지 발전사업을 단계적으로 추진한다.

군은 사업부지 제공 및 인허가 등 행정절차를 지원하고 발전수익의 주민 환원을 위한 제도 마련과 의견 수렴을 담당한다.

전북개발공사는 사업성 검토와 사업비 투자 및 발전시설 건설·운영을 맡으며 한국전력공사 순창지사는 전력계통 연계와 송·배전망 확충을 지원한다.

이에 따라 군은 다음달 관련 조례를 제정하고 내년 초 대상지 선정 및 사업성 검토를 거쳐 시범사업을 추진할 방침이다.

최영일 순창군수는 "농어촌 기본소득이 군민들의 안정적인 생활을 위한 토대라면 햇빛소득은 지역의 자원을 활용해 새로운 소득을 창출하는 미래 성장 기반"이라며 "햇빛소득마을 100개소 조성을 차질 없이 추진하고 발전수익이 군민들에게 실질적인 혜택으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.