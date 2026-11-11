경북 기업지원기관, 지식재산 중심 협력체계 강화 나서

IP 금융지원부터 R&D·창업·사업화까지 기업 성장 단계별 협력 모색

경북지역 기업지원기관들이 지식재산(IP)을 중심으로 기업 성장 지원을 위한 협력 강화에 나섰다.

포항상공회의소 경북지식재산센터는 11일 포항 라한호텔에서 경북지역 기업지원 유관기관 관계자들이 참석한 가운데 ‘2026년 경북지역 지식재산협의체 간담회’를 개최했다.

이번 간담회에는 경북창조경제혁신센터와 경북테크노파크, 경상북도경제진흥원, 대구경북지방중소벤처기업청, 기술보증기금 등 지역 기업지원기관 관계자들이 참석해 기관별 지원사업을 공유하고 협력 방안을 논의했다.

주요 논의 사항은 지식재산 기반 금융지원 확대, 연구개발(R&D)과 기업 기술수요 연계, 창업기업 후속지원 강화, 기관별 지원사업 간 중복 및 사각지대 해소 등이다.

특히 우수 특허를 보유한 지역기업의 기술보증 및 금융지원 활용도를 높이기 위한 기업 발굴과 정보공유, 지식재산권 확보부터 기술사업화와 판로개척까지 이어지는 단계별 지원체계 구축에 의견을 모았다.

참석기관들은 정기적인 정보교류와 공동 협력사업 발굴을 통해 기관별 지원 역량을 연계하고, 기업의 기술적·경영적 애로사항에 공동 대응하기로 했다.

이일웅 경북지식재산센터장은 “지식재산을 중심으로 기관별 기업지원 기능이 유기적으로 연결돼야 지역기업의 지속적인 성장이 가능하다”며 “기관 간 협력을 통해 기업의 기술경쟁력을 높이고 지식재산이 실질적인 사업화 성과로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.