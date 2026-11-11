현대차 새만금 투자 발맞춰 완주군, 수소·AI·방산 연계 박차

현대자동차그룹의 대규모 새만금 투자와 발맞춰 전북 완주군이 수소 상용차 기반을 넘어 인공지능(AI)과 방위산업을 융합한 차세대 미래산업 벨트 구축에 본격 시동을 걸었다.

단순한 차량 생산 거점을 넘어 수전해 기술 실증과 첨단 복합소재 기반의 모빌리티 상용화까지 아우르는 실질적인 산업 생태계를 완성하겠다는 구상이다.

완주군은 11일 오후 2시 우석대학교 W-Sky23에서 ‘2026 완주군 수소산업 발전전략 포럼’을 열고 글로벌 시장 변화에 발맞춘 지역 산업 육성 방향과 현대차그룹 새만금 투자에 따른 미래 성장 전략을 집중 논의했다고 밝혔다.

▲11일 오후 2시 전북 완주군 우석대학교 W-Sky23에서 ‘2026 완주군 수소산업 발전전략 포럼이 진행되고 있다.ⓒ

이날 포럼의 화두는 현대차그룹의 새만금 투자와 완주군 산업 기반의 연계였다.

2부 세션 발표자로 나선 현대자동차그룹 안형진 책임은 새만금 투자로 열릴 수소산업의 새로운 기회를 짚었으며, 국방과학연구소 배지열 팀장은 첨단 복합소재의 방위산업 적용과 미래 모빌리티 활용 가능성을 제시해 참석자들의 이목을 모았다.

기아 김준년 팀장도 수소상용모빌리티 확대를 위해서는 차량 완제품 기술뿐 아니라 부품의 신뢰성과 안전성, 운영 기반이 동반돼야 한다며 완주의 상용차 인프라를 활용한 기업 간 협업 체계 구축을 강조했다.

실질적인 상용화와 기술 검증을 위한 구체적인 해법도 제시됐다. 전문가 패널 토론에서는 완주군이 구축을 추진 중인 수전해 기술검증 기반이 기업의 사업화 경쟁력을 확보하는 핵심 무기가 될 것이라는 진단이 나왔다.

패널들은 생산부터 저장, 운송, 활용 전 주기를 잇는 생태계 속에서 지역 기업들이 실증과 사업화 과정에 직접 참여할 수 있는 국가 연구개발 사업과의 연계 지원이 시급하다고 한목소리를 냈다.

글로벌 시장 변화를 다룬 1부에서는 한국수소연합 하지원 국제협력실장과 한국자동차연구원 김명환 본부장이 해외 시장 동향과 상용모빌리티의 발전 방향을 발표했다.

이어 서울대 강상규 교수, 서강대 조현석 교수, 현대건설 이교성 부장이 토론자로 나서 설비 효율과 장기 운전 신뢰성, 수요처 확보를 통한 경제성 검증 방안을 조언했다.

이날 행사에는 유희태 완주군수와 성중기 완주군의회 의장을 비롯해 고정삼 전북특별자치도 경제부지사, 정학근 한국에너지기술연구원장, 박노준 우석대학교 총장, 장성수 한국가스안전공사 수소안전기술원장, 한재규 한국교통안전공단 전북본부장 등 산·학·연·관 핵심 관계자들이 대거 참석했다.

유희태 완주군수는 “글로벌 수소산업의 변화와 대규모 민간투자에 선제적으로 대응해 완주군의 수소와 인공지능, 방위산업 등 미래산업 육성 방향을 구체화하는 뜻깊은 자리”라며 “현대차그룹의 새만금 투자와 긴밀히 연계해 지역 기업들이 실질적인 성장 기회를 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.