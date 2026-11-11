강원농협, 강원도와 강원쌀 소비촉진 ‘가래떡데이’

강원농협(본부장 김병용)은 강원특별자치도(도지사 우상호)와 11일 ‘가래떡데이’를 맞아 도청에서 출근하는 직원들을 대상으로 가래떡 나눔 행사를 햇다.

가래떡데이는 쌀 소비를 장려하고 우리 쌀의 소중함을 되새기고자 2006년 농림축산식품부가 지정한 기념일로, 숫자 1로만 이루어진 11월 11일과 길쭉하게 생긴 가래떡의 유사성에서 착안해 만들어졌다.

ⓒ강원농협

ⓒ강원농협

강원농협은 11월 11일 상업적 마케팅데이를 대신해 강원쌀 소비를 장려하고 건강한 기념일 문화 확산으로 쌀에 대한 관심도 제고와 쌀의 소중함을 홍보하기 위해 이번 행사를 실시했다.

이날 행사에는 강원특별자치도청 직원들이 함께 참여해 출근하는 직원들에게 우리 쌀로 만든 가래떡을 나눠주며 농업·농촌 가치에 대한 국민적 공감대를 형성하자는 농심천심 운동과 아침밥 먹기 캠페인 운동도 함께 전개했다.

김병용 본부장은 “최근 국내 쌀 소비량이 지속적으로 감소하는 가운데, 가래떡을 주고 받으며 우리 쌀의 소중함을 느낄 수 있길 바란다”며 “강원농협은 앞으로도 강원쌀 소비 활성화 및 쌀값 지지를 위해 다양한 활동을 추진하겠다”고 말했다.

강원농협은 농촌 일손돕기와 국산 농산물 소비 촉진, 농촌 방문·체험, 김장 나눔 등을 통해 지속 가능한 농업·농촌을 만들어 나가고 있다.