포항서 K-배터리 미래 전략 모색…북유럽과 협력 확대

LG엔솔·포스코퓨처엠·에코프로비엠 참여…방산·핵심 인프라 분야 협력도 주목

글로벌 이차전지 산업의 변화에 대응하고 새로운 협력 방안을 모색하는 국제컨퍼런스가 경북 포항에서 열린다.

포항시는 오는 18일 포스코 국제관 1층 국제회의장에서 ‘배터리 선도도시 포항 국제컨퍼런스 2026(POBATT 2026)’을 개최한다고 11일 밝혔다.

▲‘배터리 선도도시 포항 국제컨퍼런스 2026(POBATT 2026)’ 포스터.ⓒ포항시 제공

SNE리서치가 주관하는 이번 행사는 ‘글로벌 배터리 시장의 변화와 새로운 협력의 기회’를 주제로 진행된다.

전기차 수요 둔화와 글로벌 공급망 재편이 이어지는 가운데 국내 배터리 산업의 경쟁력을 점검하고 해외 협력 기반을 확대하기 위해 마련됐다.

특히 노르웨이와 핀란드, 스웨덴 등 북유럽 3개국의 관련 기관과 기업이 참여해 산업 전반의 협력 가능성을 논의한다.

기조연설에서는 LG에너지솔루션 박철희 상무가 연구개발(R&D)과 고도분석 전략을 소개하며 글로벌 배터리 기술 혁신 방향을 공유한다.

이어 SNE리서치 서정규 상무가 글로벌 배터리 정책 변화와 국내 산업에 미치는 영향을 분석하고, 연구개발 세액공제 확대와 생산 지원 등 산업 경쟁력 강화를 위한 정책 방향을 제시할 예정이다.

북유럽 협력 세션에는 Innovation Norway, Finnish Minerals Group, Nordic Batteries, Business Sweden 등이 참여한다.

이들은 배터리 원소재부터 제조까지 이어지는 가치사슬 구축 방안을 비롯해 방산 및 핵심 인프라용 배터리 시스템 분야의 협력 가능성을 논의한다.

국내 배터리 소재기업의 대응 전략도 주요 의제로 다뤄진다.

포스코퓨처엠 유승재 음극재 센터장은 글로벌 음극재 시장의 경쟁 구도와 기업의 미래 전략을 발표한다.

에코프로비엠 정현수 미래기술담당 상무는 산업 패러다임 변화에 대응한 기술 혁신과 기업 비전을 소개한다.

이번 컨퍼런스는 국내 배터리 소재 산업의 핵심 거점인 포항이 북유럽과의 협력 접점을 넓히고 글로벌 공급망 변화에 대응할 전략을 모색하는 자리가 될 전망이다.

특히 산업 현장의 의견을 정책 논의로 연결하고 해외 협력을 통한 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을지 주목된다.

포항시 관계자는 “양극재와 음극재를 함께 생산하는 국내 유일의 배터리 소재 특화도시 포항이 국가 첨단산업 발전을 이끌고 있다”며 “이번 컨퍼런스가 글로벌 공급망 다변화와 실효성 있는 정책 지원을 확대하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.