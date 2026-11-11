ADHD 자녀 행동 너머 마음 읽기…완주군청소년상담복지센터, 양육자 교육 마쳐

“아이의 산만한 행동 뒤에 숨겨진 불안과 인정받고 싶은 마음을 이제야 제대로 마주하게 됐습니다.”

주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 자녀를 돌보며 지친 부모들의 고민과 눈물을 보듬고 아이의 마음을 깊이 이해하는 따뜻한 소통의 장이 전북 완주군에서 열렸다.

단순한 문제 행동의 교정에 머물지 않고 행동 이면에 자리한 아이의 정서적 결핍을 읽어내는 법을 배우며 가정 안에서의 실질적인 변화를 모색하는 시간이었다.

완주군청소년상담복지센터는 지난 10일 삼례읍 고운삼봉도서관에서 청소년 자녀를 둔 양육자 20명이 참석한 가운데 찾아가는 양육자 교육인 ‘행동 너머, 마음을 만나다’를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

▲주의력결핌 과잉행동장애 자녀를 둔 부모들의 고민에 대한 실질적인 해법을 모색해 보는 양육자 교육이 10일 전북 완주군 삼례읍 고운삼봉도서관에서 진행되고 있다. ⓒ

이날 강단에 선 정신간호학 전문가 이현복 박사는 ADHD를 겪는 아이들의 신경발달적 특성과 약물치료의 올바른 접근법을 알기 쉽게 풀어냈다.

강연장은 강사의 일방적인 설명에 그치지 않고, 양육자들이 평소 아이를 대하던 자신의 감정과 태도를 솔직하게 돌아보는 참여형 활동으로 채워져 시종일관 진지한 공감이 이어졌다.

참석자들은 일상에서 무심코 질책으로 이어졌던 아이의 행동을 ‘말썽’이 아닌 ‘마음의 신호’로 바라보는 관점의 전환을 경험했다.

이어진 질의응답 시간에서도 매일 가정에서 부딪히는 구체적인 갈등 사례들이 쏟아져 나왔으며, 현실적인 대화법과 즉각 적용할 수 있는 양육 해법을 나누며 뜨거운 호응을 얻었다.

완주군청소년상담복지센터 관계자는 “아이들의 성장통을 함께 고민하는 지역 양육자들의 절실한 목소리를 체감했다”며 “앞으로도 자녀의 발달과 정서를 바르게 이해하고 건강한 가족 관계를 맺을 수 있도록 현장 중심의 교육과 전문 상담 지원을 꾸준히 넓혀가겠다”고 말했다.