강원농협 ‘가래떡데이’에 미래 농업인재와 만나다

농심천심 국민참여단·농촌인력중개사업·고향사랑기부제 함께 알려

농협 강원본부(본부장 김병용)는 ‘농업인의 날’인 11일 강원대학교 농업생명과학대학 나래밭에서 열린 ‘농업을 즐기다, 미래를 잇다’ 행사에 참여해 우리 농산물 나눔과 농협 주요 사업 홍보 부스를 운영했다.

11월 11일은 흙 토(土 )자를 풀어 쓴 ‘＋－’에서 유래한 농업인의 날이자, 가래떡처럼 길게 뻗은 숫자 모양을 딴 ‘가래떡데이’다.

ⓒ농협 강원본부

ⓒ농협 강원본부

이날 늦가을 캠퍼스 잔디밭에 차려진 농협 부스에는 갓 뽑아낸 가래떡과 제철 과일이 학생들의 손에 건네졌다.

강의를 마치고 삼삼오오 부스를 찾은 학생들은 말랑한 가래떡 한 줄을 받아 들고 우리 쌀의 맛과 농업인의 날의 의미를 함께 나눴다.

이번 부스 운영은 지난해 가래떡·즉석밥 나눔에 이어 대학 측의 요청으로 2년 연속 이뤄졌다.

앞으로 농업과 농촌을 이끌어 갈 농생대 학생들과 농업의 가치를 나누고, 대학과 농협이 함께 우리 쌀 소비를 늘리자는 취지다.

올해는 먹거리 나눔에 더해 청년 세대가 농촌과 이어질 수 있는 길도 함께 소개했다.

농촌은 고령화와 인구 감소로 해마다 영농철 일손 부족을 겪고 있다.

농협은 일손이 필요한 농가와 일하려는 사람을 연결하는 ‘농촌인력중개사업’과 국민이 농촌 일손돕기 등에 직접 참여하는 ‘농심천심 국민참여단’을 소개하며 학생들의 관심과 참여를 당부했다.

또한, 고향이나 응원하고 싶은 지역에 기부하면 세액공제와 지역 답례품 혜택을 받을 수 있는 ‘고향사랑기부제’도 교직원 등에게 함께 안내해 지역 농촌을 응원하는 방법을 알렸다.

‘농심천심(農心天心)운동’은 농부의 마음을 소중히 여기고 농업·농촌의 가치를 국민과 함께 나누는 범국민 참여 운동이다.

김병용 본부장은 “농업인의 날을 맞아 미래 농업의 주역인 대학생들과 우리 쌀의 소중함을 나눌 수 있어 뜻깊다”며 “청년들의 작은 관심과 참여가 일손이 부족한 농촌에 큰 힘이 되는 만큼, 앞으로도 대학과 함께 젊은 세대가 농업·농촌과 가까워질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

강원농협은 농촌 일손돕기와 국산 농산물 소비 촉진, 농촌 방문·체험, 김장 나눔 등을 통해 지속 가능한 농업·농촌을 만들어 나가고 있다.