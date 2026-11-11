진안군, '제31회 농업인의 날' 기념식 개최… 선진 농업 비전 제시

전북특자도 진안군이 농업의 소중한 가치를 되새기고 지역 농업인의 노고를 격려하기 위해 마련한 '제31회 농업인의 날' 기념행사를 성황리에 마무리했다.

11일 진안문예체육회관에서 열린 이번 행사는 진안군농업인단체협의회(회장 박순서) 주관으로 마련됐으며, '든든한 미래를 여는 진안 선진농업'을 주제로 진행됐다.

행사에는 전춘성 진안군수, 김명갑 진안군의회 의장, 전용태 전북특별자치도의원, 한정호 농협 진안군지부장을 비롯해 관내 농협장과 농업인단체 회원 등 1,000여 명이 참석했다.

▲ⓒ진안군, 농업인의 날 행사

이날 시상식에서는 지역 농업 발전에 기여한 유공자들에 대한 표창이 수여됐다. 한찬성 상전면 이장이 농림축산식품부 장관 표창을 받았으며, 이성재 진안군수박공선출하회연합회장이 전북특별자치도지사 표창을 각각 수상했다.

이어 지역 농업 발전에 앞장선 품목단체 우수회원 13명에게 군수 표창이, 농업인단체 육성 공로자 3명에게는 감사패가 전달됐다.

현장에서는 진안 농업의 미래 발전 방향과 스마트농업 기술을 다각도로 조명하는 다채로운 전시 및 체험 행사가 열려 눈길을 끌었다.

야외 전시장에는 콩수확기, 마늘휴립복토기, 마늘·양파수집기, 농업용 드론 등 농작업 기계화와 첨단화를 이끌 최신 농기계가 배치됐다.

실내 공간에서는 바이러스 진단키트, 열화상 카메라, 당도 측정기 등 과학영농 장비와 함께 농업기술센터에서 직접 재배한 열대과일 4종이 공개돼 기후변화 대응 및 농업 다각화의 가능성을 제시했다.

아울러 2026년 주요 지도사업 성과와 홍보물 전시를 비롯해 진안찹쌀 마들렌 시식회, 신동진·신동진1 벼 품종 비교 전시 및 관능평가가 병행됐다.

농촌지도사업의 역사를 기록한 사진·사료와 농산물종합가공센터 생산 가공품도 함께 전시돼 진안 농업의 성장 과정과 성과를 종합적으로 확인하는 계기가 됐다.

박순서 진안군농업인단체협의회장은 "어려운 환경 속에서도 먹거리 생산과 농촌의 가치를 지켜온 농업인들께 감사드린다"며 "농업인이 변화의 주체가 되어 든든한 미래를 여는 진안 선진농업을 실현해 나가자"고 강조했다.