전북 다문화학생 1만명 육박…“적응교육 넘어 진로·진학까지 책임져야”

학령인구 감소 속에서도 전북특별자치도 내 다문화가정 학생 수가 어느덧 1만 명에 육박하면서, 단순한 학교 적응 지원을 넘어 상급학교 진학과 진로 설계까지 책임지는 종합 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.

전북특별자치도의회 교육위원회 김남규 의원(전주11)은 11일 열린 전북특별자치도교육청 교육국 대상 2026년 행정사무감사에서 다문화학생 급증세에 발맞춘 체계적인 맞춤형 교육지원 대책 마련을 강력히 촉구했다.

김 의원에 따르면 전북 도내 다문화학생은 2024년 9010명에서 2025년 9244명, 2026년 현재 9519명으로 매년 가파르게 늘고 있다. 전체 학생 수가 줄어드는 추세와 정반대로 다문화학생 비중은 계속 확대되고 있어 실효성 있는 정책 전환이 시급하다는 분석이다.

김 의원은 초·중등교육법 제28조의2에 명시된 이주배경학생 교육지원의 법적 책무를 짚으며 도교육청 차원의 선제적 대응으로 세 가지 핵심 정책 과제를 제시했다.

우선 일상적인 대화 수준에 머무는 지원에서 벗어나 교과 수업을 충실히 따라가고 자신의 생각을 막힘없이 표현할 수 있도록 수준별 한국어 심화 교육을 대폭 강화해야 한다고 주문했다.

▲김남규 전북특별자치도의원(전주11) ⓒ

이어 단발성 문화체험 위주의 방식 대신 우리 사회의 역사와 사회 제도, 공동체 문화를 깊이 체득할 수 있는 체계적인 한국문화 이해 교육으로 패러다임을 바꿔야 한다고 짚었다.

아울러 복잡한 입시체계와 교육제도에 낯선 다문화가정 학부모들의 고충을 덜기 위해 학생과 학부모가 함께 참여하는 맞춤형 진로·진학 컨설팅을 전폭적으로 확대할 것을 제안했다.

김남규 도의원은 “다문화학생 지원은 시혜적 배려가 아닌 공교육이 짊어져야 할 당연한 법적 책무”라며 “언어와 문화 차이가 학습 부진이나 진로 격차로 굳어지지 않도록 한국어 기초부터 상급학교 진학까지 잇는 촘촘한 교육 안전망을 완성해야 한다”고 강조했다.