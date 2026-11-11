“발전공기업 통합 본사 새만금 부안으로”…농민들도 결의 한목소리

발전공기업 통합 본사의 새만금 부안 유치를 촉구하는 전북 부안 지역 시민사회단체의 목소리가 갈수록 고조되는 가운데, 지역의 근간을 지탱해 온 농민 2000여 명이 한목소리로 유치 대열에 가세하며 범군민적 열기에 불을 지폈다.

부안군은 11일 부안스포츠파크 야외무대에서 제31회 농업인의 날을 기념해 열린 ‘제25회 부안농업인 대동한마당’에서 발전공기업 통합 본사의 새만금 부안 유치를 염원하는 대규모 결의 퍼포먼스가 펼쳐졌다고 밝혔다.

부안군농업인단체연합회가 주최한 이날 행사에는 농업인단체 회원과 지역 주민, 내외빈 등 2000여 명이 집결했다. 한 해 농사를 마무리하며 땀방울의 가치를 나누는 축제의 장이었지만, 현장의 열기는 부안의 100년 미래를 좌우할 대형 공공기관 유치 결의로 뜨겁게 달아올랐다.

행사에 참여한 농민들은 결의 구호를 함께 외치며, 새만금 신재생에너지 클러스터와 맞닿은 부안이야말로 정부의 에너지 대전환 정책을 뒷받침할 발전공기업 통합 본사의 최적지임을 대내외에 천명했다.

▲11일 전북 부안스포츠파크 야외무대에서 열린 제31회 농업인의 날 행사에 앞서 농업인들이 발전공기업 통합 본사의 새만금 부안 유치를 염원하는 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ

이번 퍼포먼스는 그동안 지역 시민사회단체를 중심으로 전개되던 본사 유치 서명과 유치 운동이 지역 인구와 산업의 핵심인 농민들의 적극적인 동참으로 이어졌다는 점에서 남다른 무게를 지닌다.

묵묵히 들녘을 일궈온 농민들까지 지역 소멸 위기를 극복하고 미래 먹거리를 확보하기 위해 직접 행동에 나서면서, 발전공기업 유치가 부안 전체의 절박한 시대적 과제로 확산되고 있음을 확인시켰다.

권익현 부안군수는 “기후 위기와 쌀값 불안 등 어려운 여건 속에서도 묵묵히 흙을 지켜온 농민들이 부안의 미래를 위해 한마음으로 뜻을 모아주셔서 든든하고 감사하다”며 “발전공기업 통합 본사 유치는 새만금 부안의 신성장 동력을 확보하고 침체된 지역경제를 되살릴 결정적 분수령인 만큼, 농민과 군민들의 뜨거운 열망을 받들어 반드시 성사시키겠다”고 말했다.