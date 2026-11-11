조재영 전북대 총장 후보, 이번엔 "임기 내 수당 3천만원·주거단지 조성"

파격적인 ‘임금 삭감 없는 주4일 근무제’ 공약으로 대학가의 이목을 집중시켰던 조재영 전북대학교 총장 예비후보(농업생명과학대학)가 이번에는 교수와 교직원의 처우를 대폭 끌어올릴 복지 보따리를 풀어놓았다.

조재영 예비후보는 11일 전북 전주시 전북대학교에서 기자회견을 열고 ‘탄탄한 재정, 든든한 복지’를 기치로 내건 교수·교직원 복지 3대 핵심 공약을 발표했다.

앞서 발표한 직원·조교 주4일제에 이어 임기 내 연구·복지수당 3000만 원 지급과 캠퍼스 내 주거복지단지 조성, 대학병원 종합건강검진비 전액 지원을 골자로 학내 구성원의 사기를 북돋우겠다는 구상이다.

▲조재영 전북대학교 총장 예비후보ⓒ

조 후보는 대학의 재정 확충 성과를 구성원의 일상 속 복지로 환원하겠다고 약속했다.

교원과 직원 모두에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 임기 동안 1인당 총 3000만 원의 연구·복지수당을 지급하고, 주거 안정성을 위해 캠퍼스 부지 안에 300세대 규모의 교직원 전용 주거복지단지를 세우겠다는 청사진을 내놨다.

여기에 전북대학교병원 종합건강검진 비용을 전액 지원해 건강 복지 망까지 두텁게 챙기겠다고 강조했다.

교수진을 위한 연구·교육 환경 개선책도 구체화했다. 교원의 수업 부담을 덜기 위해 책임 강의시수를 기존 9학점에서 6학점으로 낮추고, 논문게재경비 지원 시 획일적인 학술지 영향력지수(IF) 적용을 배제하는 등 승진·임용 요건을 합리화하기로 했다.

기본학술활동비는 연 200만~300만 원 수준으로 올리고 연간 50명 규모의 교수 해외연수 경비도 지원한다. 아울러 논란이 이어져 온 신입생 무전공 광역 모집 단위를 개별 학과·학부 단위 모집으로 전면 환원하겠다는 방침도 분명히 했다.

직원과 조교를 향한 처우 개선책 역시 파격적이다. 앞서 내세운 주4일 근무제 도입 추진을 필두로 공정한 인사제도 확립, 문화복지수당 지급, 대학회계직원 승진제도 개선을 약속했다.

특히 그동안 배제됐던 대학회계직원 전원에게 학생지도비를 지원하고 해외연수 혜택도 늘린다. 조교 직군의 경우 숙원 과제인 장기임용제(정년제) 도입과 초과근무 보상체계를 마련하고, 연 100만 원의 기본학술활동비와 총 1억 원 규모의 해외연수 예산을 책정했다.

조재영 총장 예비후보는 “전북대 예산 1조 원 시대를 과감히 열어 확충된 재원을 학내 구성원들의 피부에 와닿는 복지 정책에 온전히 투자하겠다”며 “연구·복지수당과 주거단지, 건강검진 지원을 차질 없이 이행해 구성원 모두가 자긍심을 느끼며 일하는 일터를 만들겠다”고 밝혔다.