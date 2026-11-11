북신안농협, 미래세대에 '아침밥 한 끼'…쌀 소비촉진 캠페인

북신안농협이 지역 학생들에게 아침밥의 중요성을 알리고 우리 쌀 소비촉진에 나섰다.

11일 북신안농협에 따르면 농협중앙회 목포신안 시군지부와 10일 지명중학교에서 등교하는 학생과 교직원들을 대상으로 김밥과 컵과일을 전달하는 '아침밥 먹기 캠페인'을 실시했다.

이번 캠페인은 농협중앙회가 추진하는 '농심천심 운동'의 일환으로, 성장기 학생들에게 아침밥의 중요성을 알리고 우리 쌀에 대한 관심과 소비를 높이기 위해 마련됐다.

▲양영모 조합장과 직원들이 등교하는 학생들에게 김밥과 컵밥을 나눠주고 있다. 2026. 11. 10 ⓒ북신안농협

특히 쌀 소비 감소가 농업 현장의 주요 과제로 떠오르면서 미래 세대가 우리 쌀의 가치를 이해하고 일상에서 쌀을 소비하는 건강한 식문화를 만들어야 한다는 취지도 담았다.

쌀 소비촉진은 단순히 밥을 많이 먹자는 차원을 넘어 지역 농업과 농촌경제를 지키는 중요한 과제다. 쌀 소비가 줄어들면 쌀 재고 증가와 가격 하락으로 이어져 농가 소득에 부담을 줄 수 있으며, 이는 지역 농업의 생산 기반 약화로 이어질 우려가 있다.

특히 농업이 지역경제의 중요한 축을 이루는 신안군의 경우 우리 쌀 소비 확대는 농업인의 안정적인 소득을 뒷받침하고 농촌경제에 활력을 불어넣는 데도 의미가 있다.

이날 김밥과 컵과일을 전달받은 학생들은 "아침을 먹지 못하고 등교했는데 이렇게 아침밥을 챙겨줘서 감사하다"며 밝은 표정으로 등교해 캠페인에 의미를 더했다.

양영모 북신안농협 조합장은 "쌀 소비 감소는 농업인들의 소득과 지역 농업의 지속가능성에도 영향을 미치는 만큼 미래세대부터 우리 쌀의 우수성과 가치를 알리는 노력이 필요하다"며 "앞으로도 아침밥 먹기 캠페인을 비롯해 지역 농업과 농업인을 위한 다양한 사회공헌 활동을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.