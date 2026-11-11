포항북부서, 선린대 외국인 유학생 대상 범죄예방 교육

경북 포항북부경찰서가 외국인 유학생들의 범죄 피해를 예방하고 국내 법질서에 대한 이해를 높이기 위한 교육에 나섰다.
포항북부경찰서는 11일 선린대학교 국제교류교육센터와 협력해 외국인 유학생 70여 명을 대상으로 범죄예방 및 한국 법령 이해 교육을 실시했다.
이번 교육은 AI 통역 기술을 활용해 언어 장벽을 낮추고, 한국의 법과 제도에 익숙하지 않은 유학생들이 일상생활에서 겪을 수 있는 범죄와 안전 문제에 대응할 수 있도록 마련됐다.
교육에는 형사과와 여성청소년과, 교통관리계, 범죄예방계 소속 경찰관 4명이 강사로 참여해, 보이스피싱과 마약범죄 예방, 마약류 이용 성범죄 및 교제폭력 대처법, 국내 운전면허 취득 절차와 교통법규 등을 설명했다.
또한 범죄예방 환경설계(CPTED) 시설물 활용법과 범죄 피해 발생 시 대응 요령도 함께 안내했다.
특히 주변 안전시설을 확인하고 긴급신고 기능을 활용할 수 있는 ‘AI 안심길 찾기’ 서비스도 소개했다.
이와 함께 불법체류 외국인 피해자에 대한 통보 의무 면제 제도와 공공장소 흉기 소지죄, 공중협박죄 등 관련 법령도 설명했다.
장찬익 포항북부경찰서장은 “외국인 유학생들이 범죄예방 정보에서 소외되지 않도록 지역 대학과 협력해 안전한 치안 환경을 조성하겠다”고 말했다.
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