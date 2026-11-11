나주시 공공비축미 8075톤 매입 돌입…물량 11% 줄었지만 선지급금 50% 인상

▲나주시가 오는 12일부터 건조벼 매입을 시작으로 2026년산 공공비축미곡 매입을 추진한다.ⓒ나주시

전남광주 나주시가 지난해보다 매입물량은 11.1% 감소한 8075톤의 2026년산 공공비축미곡 매입에 본격 나서는 한편, 중간정산금은 50% 인상해 수확기 농업인들의 경영 부담 완화에 나선다.

11일 나주시에 따르면 오는 12일부터 건조벼 매입을 시작으로 12월 말까지 산물벼와 친환경벼, 가루쌀 등 2026년산 공공비축미곡 매입을 순차적으로 추진한다.

올해 나주시의 공공비축미곡 매입물량은 총 8075톤으로 지난해 9087톤보다 1012톤 감소했다. 감소율은 11.1%다.

품목별로는 산물벼 3597톤, 건조벼 3224톤, 친환경벼 392톤, 가루쌀 862톤이다.

산물벼는 지난 10월부터 나주시농협쌀조합공동사업법인 벼 건조·저장시설(DSC) 5개소와 여주농산 미곡종합처리장(RPC), 나주평야동강 미곡종합처리장(RPC) 등에서 매입이 진행되고 있다.

건조벼는 오는 12일부터 12월 말까지 읍면동별 지정 장소에서 순차적으로 매입하며, 친환경벼와 가루쌀도 품목별 일정에 따라 연말까지 매입을 이어간다.

일반 공공비축미곡 매입 대상 품종은 '신동진'과 '새청무' 2개 품종으로 제한된다.

시는 공공비축미곡 품종검정제가 시행되고 있는 만큼 출하 농가에 지정 품종을 정확히 확인하고 수확과 건조, 보관 과정에서 다른 품종이 혼입되지 않도록 각별한 주의를 당부했다.

올해 공공비축미곡 매입에서 눈에 띄는 변화는 중간정산금 인상이다.

나주시는 농가의 수확기 자금 부담을 완화하기 위해 매입 직후 조곡 40㎏당 6만 원을 우선 지급한다. 지난해 중간정산금 4만 원보다 2만 원 오른 것으로 인상률은 50%다.

올해 공공비축미곡 매입은 전체 물량이 줄어든 상황에서 농가의 수확기 자금 확보를 어떻게 뒷받침할지가 주요 관심사다.

매입물량은 지난해보다 1012톤 감소했지만 40㎏당 중간정산금은 2만 원 인상돼 출하 농가가 매입 직후 확보할 수 있는 자금은 늘었다. 다만 중간정산금은 최종 매입가격이 아닌 선지급금인 만큼 실제 농가 수취가격은 연말 산지 쌀값을 반영한 최종 정산 결과에 따라 결정된다.

시의 공공비축미곡 최초 배정량은 지난 2024년 8010톤에서 2025년 9087톤으로 증가했으나, 2026년에는 8075톤으로 전년 대비 1012톤(11.1%) 감소했다. 이는 정부의 식량안보 정책과 장기 보관에 따른 품질 저하를 방지하기 위한 2년 순환비축 기조가 반영된 결과다.

올해 배정량은 건조벼 3224톤, 산물벼 3597톤, 친환경벼 392톤, 가루쌀 862톤이다.

공공비축미곡 1등급 매입가격은 지난 2024년 40㎏당 6만3510원에서 2025년 8만160원으로 26.2% 상승했다. 2026년 매입가격은 오는 12월 말 최종 확정될 예정이다.

나주시는 공공비축미곡 매입이 차질 없이 진행될 수 있도록 읍면동과 농협 등 관계기관과 협력체계를 유지하고, 매입 일정과 출하 방법, 품종검정 등 주요 사항을 농가에 안내할 계획이다.

윤병태 나주시장은 "기후변화와 생산비 상승 등 어려운 영농 여건 속에서도 구슬땀을 흘려주신 농업인 여러분께 깊이 감사드린다"며 "공공비축미곡 매입이 차질 없이 진행되도록 관계기관과 긴밀히 협력하고, 농업인의 안정적인 판로 확보와 소득 안정을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.