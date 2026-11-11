전남광주시, 첫 예산 22조 편성…전년보다 1조2123억 원 증가

전남광주특별시가 출범 이후 처음으로 편성한 2027년도 예산안으로 22조163억 원을 확정해 의회에 제출한다.

백승주 균형발전부시장은 11일 예산안 관련 기자회견을 열고 "첨단산업 육성과 권역별 균형발전, 민생안정에 재정을 집중하겠다"고 밝혔다. 전년보다 1조2123억 원(5.8%) 증가한 이번 예산안은 통합의 시너지를 지역 성장과 시민 삶의 변화로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 이는 2026년 예산 20조8040억 원보다 1조2123억 원(5.8%) 증가한 규모다.

회계별로는 일반회계 18조736억 원, 특별회계 2조6739억 원, 기금 1조2688억 원이다. 일반회계는 전년보다 8.0% 증가한 반면 기금은 11.2% 감소했다.

이번 예산안은 통합 이후 처음 마련한 재정 청사진이라는 점에서 의미가 크다. 특별시는 통합 성과를 시민의 삶과 지역 성장으로 연결하기 위해 ▲첨단 주력산업 육성 ▲4대 권역 미래 신성장 인프라 구축 ▲지역순환경제 활성화 ▲기본사회 실현 등 4대 핵심 프로젝트에 재정을 집중했다.

▲백승주 균형발전부시장이 2027년 통합 예산안 기자회견을 하고 있다. 2026. 11. 11 ⓒ전남광주특별시

첨단산업 분야에는 반도체 후공정 패키징 투자기업 지원 375억 원, AX 실증밸리 조성 1638억 원, AI·디지털 노화산업 실증연구지원센터 구축 83억 원, 호남권 반도체 공동연구소 구축 55억 원을 편성했다.

에너지 분야에는 한국에너지공대 육성 100억 원, 수소도시 조성 70억 원, LPG 배관망 구축 67억 원 등을 반영했다. 우주항공 분야에도 발사체기술사업화센터 구축 26억 원, 비행성능시험장 안전모니터링 시스템 구축 28억 원 등을 투입한다.

지역 간 균형발전을 위한 4대 권역 미래 신성장 인프라 구축 전략 수립에는 40억 원을 배정했다.

광주권은 문화예술·문학·AI 창작, 동부권은 스포츠·K팝·대형 공연, 중남권은 미래농업·산림·K-푸드·치유산업, 서부권은 재생에너지·국제회의·전시·관광을 중심으로 육성한다.

특히 재생에너지와 관광산업을 중심으로 한 서부권 발전전략이 무안·신안 등 서남권 지역의 새로운 성장동력으로 이어질 수 있을지 주목된다. 다만 권역별 사업은 기본구상과 타당성 검토를 거쳐 단계적으로 추진할 계획이어서 구체적인 사업 확정과 재원 배분이 뒤따라야 한다.

지역순환경제 활성화와 농어촌 소득안정을 위한 예산도 눈에 띈다. 농어촌 기본소득 시범사업에는 군비를 포함해 6401억 원을 투입한다. 지원 대상은 16개 군, 약 66만9000명으로 국비 지원 대상 7개 군은 2027년 상반기부터, 자체 확대 대상 9개 군은 하반기부터 지원할 예정이다.

지역사랑상품권 발행 지원에는 시군비를 포함해 2097억 원, 농어민공익수당에는 674억 원을 편성했다. 전남광주 365 반값여행 30억 원과 특별시 방문의 해 운영 13억 원도 반영했다.

농축산·해양수산 분야 예산은 전년보다 2696억 원(12.7%) 늘렸다. 배수개선 1196억 원, 농작물재해보험료 지원 224억 원, 섬 주민 여객선 운임 지원 111억 원, 지방어항 건설 135억 원 등이 주요 사업이다.

인구·청년·복지 분야에는 아이맞이지원금 359억 원, 지역성장인재양성 1517억 원, 청년월세지원 263억 원, 의료·요양 통합돌봄 163억 원 등을 편성했다.

문화·관광 분야에는 남부권 광역관광개발 882억 원, 국가지정유산 보수정비 795억 원, 마한 역사문화권 복원과 세계화 109억 원 등을 반영했다.

안전과 사회간접자본 분야에서는 지방도 정비 1501억 원, 지방하천 정비 1166억 원, 도시철도 2호선 건설 1131억 원, 재해위험지역 정비 282억 원 등을 편성했다.

교육 분야에는 교육재정교부금 4046억 원과 학교 무상급식 등 식품비 지원 1089억 원을 반영했다.

특별시는 유사·중복사업과 행정운영 경비를 정비하고 행사·축제성 사업을 축소하거나 폐지하는 등 재정 효율화도 추진했다고 설명했다.

백승주 균형발전부시장은 "2027년 예산안은 통합 이후 처음 편성하는 예산으로, 옛 전남과 광주의 강점을 결합해 통합의 시너지를 구체적인 성과로 실현하는 데 중점을 뒀다"며 "첨단산업 육성과 권역별 균형발전으로 미래 성장동력을 확보하고, 지역경제 활성화와 농어촌 소득안정, 주요 현안 해결 등 시민이 체감하는 사업에 재정을 집중하겠다"고 말했다.

한편 2027년도 예산안은 시의회 각 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 오는 12월 16일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.