켄텍·킹스, 차세대 원전·무탄소에너지 공동연구 맞손

▲한국에너지공대-한국전력국제원자력대학원대학 간 업무협약을 체결했다.2026.11.11.ⓒ켄텍

한국에너지공과대학교(KENTECH·켄텍)와 한국전력국제원자력대학원대학교(KINGS·킹스)가 차세대 원전과 수소·신재생에너지 분야의 공동연구 및 전문인력 양성을 위해 손을 맞잡았다.

11일 켄텍에 따르면 이날 킹스 대회의실에서 박진호 켄텍 총장직무대행과 정동욱 킹스 총장 등이 참석한 가운데 '에너지 분야 교육·연구 및 전문인력 양성을 위한 상호 협력 양해각서(MOU)'를 체결했다.

이번 협약은 한국전력공사와 한국수력원자력 등 전력그룹사가 주도해 설립한 에너지 특화대학들이 각 기관의 전문성을 연계해 국가 에너지산업 경쟁력 강화에 나선다는 점에서 의미가 있다.

켄텍이 보유한 차세대 에너지 혁신기술 연구 역량과 킹스의 글로벌 원전 실무교육 전문성을 결합해 미래 에너지 분야의 교육과 연구개발 협력을 확대한다는 구상이다.

협약에 따라 양 기관은 에너지 분야 교육과정 개발과 전문인력 양성을 비롯해 교원·연구자·학생 교류, 공동 교육 및 학술 프로그램 운영 등을 추진한다.

또한 원자력과 수소, 신재생에너지 분야의 공동연구와 연구개발사업 협력을 확대하고 에너지 기술·산업·정책 분야의 정보교류 및 산학협력도 강화하기로 했다.

특히 소형모듈원자로(SMR)와 부유식 고온가스로(HTGR) 등 차세대 원전 기술을 포함한 미래 에너지 분야에서 공동연구를 추진할 계획이다.

이번 협약에서 주목할 부분은 차세대 에너지 기술 연구와 원전 전문인력 양성을 연계해 교육·연구 협력의 범위를 넓혔다는 점이다.

켄텍의 에너지 혁신기술 연구 역량과 킹스의 원전 실무교육 경험을 결합하면 원자력뿐 아니라 수소·신재생에너지 분야까지 공동연구 기반을 확대할 수 있다는 구상이다. 다만 협약이 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 공동 교육과정 운영과 연구과제 발굴 등 구체적인 후속 사업이 뒷받침돼야 할 것으로 보인다.

양 기관은 이번 협력을 통해 에너지산업의 디지털 전환에 대응할 전문인력을 양성하고, 무탄소에너지 기술 분야의 연구 역량을 강화한다는 방침이다.

아울러 교원과 연구자, 학생 간 교류를 활성화해 교육과 연구를 연계하는 협력체계를 마련하고, 산업 현장에서 요구되는 전문성을 갖춘 인재 양성에도 힘을 모을 계획이다.

박진호 켄텍 총장직무대행은 "양 기관의 교육·연구 역량을 연계해 에너지산업의 디지털 전환과 무탄소에너지 생태계를 이끌 전문인력을 양성하겠다"며 "SMR과 부유식 고온가스로(HTGR) 등 차세대 원전 기술을 포함한 미래 에너지 분야의 공동연구를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.