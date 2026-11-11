[경기도의회 소식] “경기남부광역철도 국가철도망 반영해야”

김진후 의원, 권역별 철도 수요 분석 대응·시군과 협력 강화 주문

경기도의회 건설교통위원회 김진후 의원(국민의힘·비례)이 경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하고, 권역별 철도 수요에 맞춘 체계적인 대응 전략 마련을 주문했다.

▲김진후 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

11일 도의회에 따르면 김 의원은 전날 철도항만물류국을 대상으로 열린 2026년도 행정사무감사에서 경기남부광역철도의 필요성을 강조하며, 수원시청역 환승과 건곡사거리 일대 철도 접근성 개선 등 주민들의 실질적인 이동 불편을 해소할 방안을 검토해야 한다고 밝혔다.

특히 경기남부광역철도가 수원과 경기 남부의 주요 산업·일자리 거점을 연결하고 주민들의 출퇴근 부담을 줄일 핵심 노선이라고 강조했다.

아울러 경기연구원의 '철도사업 예비타당성조사 대응 방안' 연구를 도내 철도사업 전반에 활용하고, 경기도와 시·군이 공통된 평가 기준을 마련해야 한다고 제안했다.

권역별로는 경기 남부의 출퇴근 수요와 산업 연계 효과를, 동·북부는 교통 소외지역의 접근성 개선을 중심으로 사업 필요성을 구체화해야 한다는 설명이다.

김 의원은 “국가계획 협의 단계부터 사업별 우선순위와 필요성을 명확히 제시하고, 예비타당성조사 등 후속 절차에도 차질 없이 대비해야 한다”며 “도의회와 시·군 간 협력체계를 강화해 경기남부광역철도의 국가계획 반영과 적기 추진에 최선을 다해달라”고 당부했다.

윤순옥 의원 “민생예산 줄면서 국제공항 용역 재개…우선순위 따져야”

경기도의회 건설교통위원회 윤순옥 부위원장(국민의힘·양평1)이 민생 예산이 감소하는 상황에서 경기국제공항 관련 용역을 재개한 경기도의 정책 우선순위를 지적하며 사업 추진의 타당성과 재정 부담에 대한 재검토를 촉구했다.

▲윤순옥 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

윤 부위원장은 지난 10일 열린 경기도의회 제395회 정례회 경기국제공항추진단 행정사무감사에서 용역 중단 기간 추진단의 정부 협의와 지역 갈등 조정 등 현안 대응 성과가 뚜렷하지 않다고 비판했다.

특히 공항 화물 수요와 입지 등을 검토하고 용역 결과를 자체적으로 검증할 전문역량이 있는지 의문을 제기하며, 외부 용역과 전문가 자문에 의존하는 추진단의 존치 필요성도 재검토해야 한다고 강조했다.

또한 제7차 공항개발 종합계획에 사업이 반영되지 않을 경우 중단이나 재검토 여부를 판단할 기준이 있는지 질의했으나, 추진단은 도의회 및 경기도 내부 논의가 필요하다는 입장을 밝혔다.

윤 부위원장은 “민생 예산까지 줄이면서 실현 가능성이 불확실한 공항 사업에 도민 세금을 계속 투입하는 것이 타당한지 따져봐야 한다”며 “경기도의 재정 여건에 맞는 현실적인 사업 추진계획을 마련해야 한다”고 촉구했다.

박순희 의원, 부천 옥길지구 중학교 과밀 우려…학급 증설 대책 촉구

경기도의회 교육기획위원회 박순희 의원(더불어민주당·부천8)이 부천 옥길지구의 2027학년도 중학교 신입생 배정 문제와 과밀학급 우려를 제기하며 예비 신입생 학부모가 참여하는 공론화 협의체 구성과 구체적인 학급 증설 대책 마련을 촉구했다.

▲박순희 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

박 의원은 지난 10일 안산교육지원청에서 열린 2026년도 행정사무감사에서 옥길산들초와 옥길버들초의 2027학년도 6학년 학생이 568명으로 늘어나면서 일반 중학교 배정 대상자가 512명으로 전년보다 64명 증가했다고 밝혔다.

특히 옥길중 근거리 배정 대상 학생은 최소 365명에서 최대 401명으로 예상되지만, 학교 수용 인원은 10학급 300명에 그쳐 100명 이상의 학생이 원거리 통학을 해야 할 가능성이 있다고 지적했다.

박 의원은 당초 교육지원청의 중장기 학생 배치 계획에 11학급 편성이 포함됐지만, 학교 측이 재학생의 수업 질과 실습공간 확보 등을 이유로 10학급 운영 입장을 유지하고 있다고 설명했다. 또한 기존 협의 과정에 예비 신입생 학부모들의 참여가 부족했다며 이해관계자의 의견을 균형 있게 반영해야 한다고 강조했다.

이에 김태성 부천교육장은 향후 초등학교 졸업생 학부모 대표들도 참여하는 협의회를 진행하겠다고 답했다.

박 의원은 “수업의 질과 예비 신입생의 안전한 통학권은 모두 지켜야 할 가치”라며 교육지원청에 유휴 공간 재배치와 실습 기자재 보관 공간 확보 등 구체적인 중재안을 마련할 것을 주문했다.

이어 예비 신입생과 재학생 학부모, 학교, 교육지원청이 함께하는 공론화 협의체를 구성하고, 학급 증설 방안과 잔여 학생의 인근 학교 배치 및 통학 안전대책까지 종합적으로 마련해 보고해 달라고 요청했다.