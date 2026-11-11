신안군, 흑산 장도항 어촌뉴딜 3.0 선정…100억 원 확보

전남광주시 신안군 흑산 장도항이 '2027년 어촌뉴딜 3.0사업' 공모에 최종 선정돼 총사업비 100억 원을 확보했다. 지난해 흑산 상태도항에 이어 장도항까지 잇따라 선정되면서 흑산권 섬 지역의 어항 기반시설 확충과 정주여건 개선에 탄력이 붙을 전망이다.

11일 군에 따르면 지난 10일 해양수산부가 주관한 2027년 어촌뉴딜 3.0사업 공모에서 흑산 장도항이 신규 대상지로 선정됐다.

어촌뉴딜 3.0사업은 해양수산부가 2026년부터 5년간 전국 200개소를 대상으로 추진하는 종합 어촌재생사업이다. 지역의 관광·상업·수산업 자원을 활용해 경제를 활성화하고 주거·복지·문화·보건 등 생활 인프라를 확충해 일자리 창출과 인구 유입을 유도하는 사업이다.

▲흑산면 장도항 전경 2026. 11. 11 ⓒ신안군

군은 이번 공모 선정으로 확보한 100억 원을 투입해 장도항에 주민 생활 거점인 '어촌스테이션'을 조성하고 어항시설과 생활SOC, 안전시설 등을 종합적으로 정비할 계획이다.

특히 섬 주민들의 생활과 직결되는 어항 기반시설을 개선하고 지역 관광자원과 연계한 관광 활성화 및 주민 소득 증대사업도 추진할 방침이다.

사업은 2027년 기본계획 수립을 시작으로 본격적인 공사에 들어가 2030년까지 마무리할 예정이다.

이번 공모에서 전남광주시 권역은 전국 40개 신규 대상지 가운데 16개 사업지가 선정됐다. 어촌경제도약형에는 고흥군 나로도항과 장흥군 회진항이 선정됐으며, 어촌회복형에는 고흥 외백항·내백항, 장흥 동두항·사금항·신당항, 강진 용산항·송학항, 목포 고하도항·응박개항, 무안 곡지항·마산항·창매항·매당항, 보성 서당항·객산항, 순천 거차항·창산항, 여수 소유항·여천항, 완도 산양진항, 진도 맹성항·당도항, 함평항, 해남 한자산소항·징의항 등이 포함됐다.

신안군은 흑산 상태도항에 이어 장도항까지 사업 대상지로 선정되면서 섬 지역 어항시설 개선과 주민 이동권 확보를 위한 재정 기반을 추가로 마련했다.

김태성 군수는 "2026년 흑산 상태도항에 이어 장도항까지 연이어 어촌뉴딜 3.0사업 대상지로 선정되는 성과를 거뒀다"며 "민선 9기 5대 핵심 공약인 육상·해상 교통혁신과 연계해 어항 기반시설을 차질 없이 정비하겠다"고 말했다.

이어 "도선을 이용하는 섬 주민들이 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 해상교통 환경을 조성해 주민 이동권을 보장하고 물류 운송 편의성을 높이는 등 정주여건 개선에 최선을 다하겠다"고 강조했다.