"김제의 뿌리, 농업을 미래 성장엔진으로"…김제시, ‘제15회 농업인의 날’

▲김제시, ‘제15회 농업인의 날’ 성료ⓒ김제시

전북자치도 김제시가 11일 김제실내체육관 앞마당에서 지역 농업인과 내외빈 등 2000여 명이 참석한 가운데 ‘제15회 김제시 농업인의 날’ 기념행사를 성황리에 개최했다.

김제시가 주최하고 김제시 농업인단체연합회가 주관한 이번 행사는‘농업을 김제의 뿌리에서 미래의 성장엔진으로’라는 슬로건 아래 진행됐다.

기후변화와 농자재 가격 상승 등 어려운 여건 속에서도 한해 동안 지역 농업 현장을 묵묵히 지켜온 농업인들의 노고를 격려하고 농업·농촌의 지속가능한 미래 비전을 공유하며 지역 농업인의 화합을 다지기 위해 마련됐다.

이날 행사는 신명 나는 풍물패 공연과 난타 생활체조 등 다채로운 식전 문화공연으로 막을 올렸다. 이어 본행사에서는 지역 농업 발전과 농업인 권익 향상에 헌신한 우수농업인 27명에 대한 시상식이 진행돼 농업인들의 자긍심을 고취했다.

또한 농업인 대표들의 지속가능한 농업·농촌 미래 선도 결의문 낭독과 참석 내빈들이 참여한 '사랑의 가래떡 자르기' 퍼포먼스가 이어졌다. 가래떡 자르기는 농업인의 상생 화합과 김제 농업의 희망찬 도약을 상징하며 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

행사장 일원에서는 김제 농업의 가치와 성과를 한눈에 볼 수 있는 풍성한 부대행사도 다채롭게 펼쳐졌다. ▲읍면동별 특화음식 및 토종씨앗 전시 ▲농산물가공기술활용센터의 시제품 전시 및 시식회 ▲청년농업인 생산품 홍보관 ▲우수 축산물 시식회 등이 운영돼 행사장을 찾은 방문객들의 눈과 입을 사로잡았다.

행사를 주관한 김제시농업인단체연합회 박인규 상임대표는 “이번 행사는 김제 농업인들이 서로 격려하고 깊이 교류하는 소중한 소통과 화합의 장이 됐다”라며 “앞으로도 농촌이 직면한 난관을 극복하고 농업인의 소득 증대와 삶의 질 향상을 이끌어내는 데 농업인단체가 솔선수범하겠다”고 소감을 밝혔다.

정성주 김제시장은 축사를 통해 “급변하는 기후변화와 경영비 상승이라는 이중고 속에서도 김제 농업의 중심을 굳건히 지켜주신 농업인 여러분의 노고와 헌신에 진심으로 감사드린다”라며 “스마트농업 및 첨단 농업기술 보급을 전폭적으로 확대하고 농가 경영 부담 완화 농업 소득 증대 차세대 청년농업인 육성에 전력을 다해 농업인이 마음 놓고 농사에 전념할 수 있는 안정적인 환경을 구축하겠다”고 강조했다.

이어 정 시장은 “농업은 김제의 역사이자 미래를 열어갈 핵심 성장동력”이라며 “앞으로도 농업 현장의 작은 목소리에도 귀 기울이며 농업이 숭고하게 존중받고 농업인 모두가 행복한 김제를 만드는 데 시정 역량을 집중하겠다”고 덧붙였다.