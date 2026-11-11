의왕시, 제31회 농업인의 날 기념식 개최…농업인 400여명 참석

경기 의왕시는 11일 의왕문화원에서 한국농촌지도자의왕시연합회 주관으로 ‘제31회 농업인의 날 기념식’을 개최했다.

의왕시에 따르면 이날 행사는 한 해 동안 지역 농업 발전과 농촌의 가치를 높이기 위해 힘써 온 농업인들의 노고를 격려하고, 농업인 간 화합과 소통을 도모하기 위해 마련됐다.

▲제31회 농업인의 날 기념식 현장 ⓒ의왕시

행사장에는 안치권 의왕시 부시장과 서창수 의왕시의회 의장을 비롯해 농협 관계자와 농업인 단체 회원 등 400여 명이 참석했다.

기념식에서는 축하공연과 함께 지역 농업 발전에 기여한 유공자 16명에게 표창과 감사패를 수여하며 그동안의 헌신과 노고를 격려했다.

김제근 한국농촌지도자의왕시연합회장은 “농업인의 날은 농업의 소중함을 지역사회가 함께 나누는 뜻깊은 자리”라며 “농업인 단체 간 협력과 소통을 바탕으로 지역 농업 발전에 힘쓰겠다”고 말했다.

안치권 부시장은 “어려운 여건 속에서도 지역 농업을 지켜주시는 농업인 여러분께 깊이 감사드린다”며 “농업 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 영농 지원을 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

한편, 시는 농업인의 삶의 질 향상과 안정적인 영농 환경 조성을 위해 농어민 기회소득 지원, 농산물 직거래 활성화, 농작물 병해충 관리, 농기계 구매 지원 등 다양한 농업 지원사업을 추진하고 있다.