이천시, 반도체 유망기업 13곳 초청…현장 중심 투자유치 나서

경기 이천시가 국내외 반도체 박람회에서 발굴한 유망기업을 지역으로 초청해 투자설명회를 여는 등 반도체 기업 유치에 적극 나서고 있다.

과천시는 11일 관외 첨단·반도체 분야 13개 기업과 경기도, 경기도경제과학진흥원 관계자 등 21명이 참석한 가운데 ‘이천시 투자유치 팸투어’를 개최했다고 밝혔다.

▲‘이천시 투자유치 팸투어’ 현장 기념촬영 ⓒ이천시

이날 행사는 세미콘 코리아와 세미콘 웨스트, 세미콘 타이완 등 국내외 반도체 박람회에서 구축한 기업 네트워크를 실제 투자로 연결하기 위해 마련됐다. 기업을 직접 이천으로 초청해 산업 입지와 기반시설을 소개하고 투자 가능성을 살펴보는 데 중점을 뒀다.

시는 투자설명회를 통해 산업입지 여건과 투자 인센티브, 기업 지원시책 등을 안내하고 기업별 투자 수요에 맞춘 상담을 진행했다.

참가기업들은 이천시 반도체 융·복합 교육센터와 대월2 일반산업단지, 한국세라믹기술원 반도체 종합솔루션센터 등을 방문해 반도체 전문인력 양성 및 기술지원 기반시설과 투자 여건을 확인했다.

시는 이번 팸투어를 통해 SK하이닉스를 중심으로 형성된 반도체 산업 생태계와 수도권 접근성, 전문인력 양성 기반 등 이천의 투자 경쟁력을 알리고, 기업별 투자 관심 분야와 입지 수요를 파악했다.

앞으로는 참가기업을 대상으로 후속 상담과 투자 입지 검토를 이어가며 이전·신설·증설 등 실질적인 투자로 연결될 수 있도록 맞춤형 지원을 강화할 계획이다.

성수석 시장은 “유망기업을 직접 발굴하고 투자 실현까지 연결하는 적극적인 투자유치 전략이 필요하다”며 “국내외 박람회에서 확보한 기업 네트워크를 바탕으로 밀착 상담과 후속 관리를 강화해 기업 투자가 이천에서 실현될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.