용인특례시, 지역 중소기업 판로 확대 지원

용인특례시가 지역 중소기업의 판로 확대를 위해 나섰다.

시는 최근 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘제29회 대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA 2026)’에 참가해 홍보부스를 운영했다고 11일 밝혔다.

▲용인특례시는 최근 ‘제29회 대한민국 우수상품 전시회(G-FAIR KOREA 2026)’에 참가해 용인지역 중소기업의 판로 지원을 위한 홍보부스를 운영했다. ⓒ용인특례시

홍보부스에는 지역 화장품기업 10곳과 식품기업 10곳 등 총 20개 지역 중소기업이 참여했다.

이 자리에서 시는 자체 수출 홍보 브랜드인 ‘요고(YOGO-Yongin Go Global)’를 활용해 각 기업 의 제품을 홍보하고, 오프라인 전시·수출 상담까지 연계하는 등 국내·외 판로 개척을 지원했다.

이를 통해 약 400명이 홍보부스를 방문했으며, 수출 길잡이(멘토)가 국내외 구매자와 총 23건의 상담을 진행하는 성과를 거뒀다.

또 시는 같은 전시회에서 식품·화장품·생활용품 분야 13개 지역 중소기업으로 구성된 용인특례시 단체관도 운영, 국내·외 구매자를 대상으로 약 1395만 달러(188억 원 상당·143건) 규모의 수출상담을 진행했다.

시 관계자는 "앞으로도 ‘요고(YOGO)’ 브랜드를 중심으로 온라인 홍보와 전시회 참가 및 국내·외 구매자 상담 등 다양한 지원사업을 연계해 지역 기업의 해외시장 진출을 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.