정읍시의회, 35일간 정례회 돌입… 행감·2027년도 예산안 심사

▲ⓒ정읍시의회

전북 정읍시의회가 11일 제318회 제2차 정례회를 개회하고 다음 달 15일까지 35일간의 의사일정에 들어갔다.

이번 정례회에서는 한 해 시정을 점검하는 행정사무감사와 함께 2027년도 본예산안 심의가 진행된다.

이복형 정읍시의회 의장은 개회사에서 "행정사무감사와 예산안 심사, 시정질문을 통한 시정 발전 모색"을 강조하며 "겨울철 재난 대비와 취약계층 보호에 만전을 기해 달라"고 당부했다.

이어 이학수 정읍시장은 2027년도 시정연설을 통해 시정 운영 방향을 제시하며 의회와 집행부 간 협력을 요청했다.

이날 제1차 본회의에서는 생활 밀착형 안전과 행정 효율성을 촉구하는 5분 자유발언이 이어졌다.

한선미 의원은 이용률이 낮은 시설의 원인 분석과 대책 마련을 요구했고, 김석환 의원은 초등학교 후문 등 보행 위험 지역의 전수조사와 불법 주정차 관리를 촉구했다.

이도형 의원은 도시관리계획 재정비 과정의 대안으로 자연취락지구 지정을 제안했으며, 서향경 의원은 수성동 부영1차 아파트 진입도로의 조속한 인도 개설을 촉구했다.

각 상임위원회는 행정사무감사와 내년도 예산안, 조례안 심사를 이어간다.

의회는 다음 달 9일 제4차 본회의에서 시정질문을 진행한 뒤, 15일 제5차 본회의를 열어 심사 안건을 최종 의결하고 회기를 마무리할 예정이다.