정읍시, 내년 1월 시내버스 노선 전면 개편…통학로 신설·수요지 재배치

▲정읍 시내버스 내년 1월 노선 개편 안내문 ⓒ정읍시

전북 정읍시가 2027년 1월 시내버스 노선 전면 개편을 앞두고 8개 동 행정복지센터를 순회하며 주민설명회를 진행하고 있다.

신규 개발지와 학생 통학로 등 변화한 대중교통 수요를 반영하기 위한 행보다.

정읍시는 지난 10일부터 오는 29일까지 이어지는 순회 설명회에서 277-2번과 277-3번 통학 노선 신설을 포함한 주요 개편안을 공개하고 주민 의견을 수렴 중이라고 11일 밝혔다.

개편안에 대한 서면 의견은 오는 27일까지 각 동 행정복지센터를 통해 접수한다.

이번 개편은 행복주택과 체육트레이닝센터 등 신규 수요 발생 지역을 노선에 편입하고, 정읍역과 주요 거점, 관광지를 잇는 노선도 신설할 계획이다.

차량 총대수를 유지한 상태에서 중복·비효율 노선을 통폐합해 주거지와 생활권 중심으로 차량을 재배치한다.

정읍시는 노선 개편에 앞서 주민과 운수업 종사자 등 1321명의 의견을 취합했으며, 전담반은 최근 3년간 반복된 불편 민원 노선의 실제 운행 여건을 점검했다.

정읍시는 주민 의견을 반영해 운행 시간표를 확정한 뒤, 12월 중 버스 정류장에 안내문과 노선도를 부착하고 20일간의 행정예고를 거쳐 내년 1월부터 개편 노선을 본격 시행할 계획이다.

자세한 내용은 정읍시 교통과에 문의하면 된다.