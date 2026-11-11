돼지농가 13곳에 쿨링패드·자동급이기 지원…정읍시, 스마트축산 장비 보급 박차

▲전북 정읍시가 총 18억5700만원을 들여 정보통신기술(ICT)을 접목한 스마트축산 장비를 지역 양돈농가에 보급하며 사육 환경 개선과 생산성 향상에 나섰다. ⓒ정읍시

전북 정읍시가 정보통신기술(ICT)을 접목한 스마트축산 장비를 지역 양돈농가에 보급하며 사육 환경 개선과 생산성 향상에 나섰다.

11일 정읍시에 따르면 농림축산식품부 공모사업인 '지역맞춤형 솔루션 및 스마트축산장비 패키지 보급사업'을 통해 관내 15개 대상 양돈농가 중 13곳에 장비 설치를 마쳤다.

총사업비는 18억5700만 원 규모다.

이번 사업은 농가별 사육 형태와 축사 여건을 분석해 맞춤형 장비를 지원하는 방식으로 추진된다.

축사 내부 온도를 낮춰 고온기 스트레스를 줄이는 냉방설비(쿨링패드)와 개체별 정량 배식이 가능한 모돈(어미돼지) 자동급이기 등이 집중 지원됐다.

축사 환경 제어와 사양 관리 자동화를 통해 에너지 소비와 인건비를 줄여 농가 경영 부담을 낮춘다는 구상이다.

보급을 마친 농가에서는 시설 점검과 운영 자문을 통해 장비 설치 상태와 운영 여건을 확인하고 있다.

사업을 포기한 농가가 나오면서 추가로 선정한 2곳에서는 장비를 설치 중이다.

시는 장비 보급에 이어 융자 실행과 보조금 정산 등 행정 절차를 차질 없이 마무리하고, 사후 컨설팅을 이어갈 방침이다.