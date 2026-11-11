전북 군산 찾은 문재인 전 대통령 “5년 내내 가장 아픈 손가락…이제 희망 보여 다행”

문재인 전 대통령이 전북 군산을 찾아 “군산은 우리 정부 5년 내내 가장 아픈 손가락이었다”며 “이제 희망이 보이니 참으로 다행”이라고 말했다.

김의겸 의원은 11일 자신의 페이스북에 이같은 내용의 글을 올려 전날 문 전 대통령과 김정숙 여사가 군산을 방문해 풍림파마텍을 둘러보고 섬잇길을 걸었다고 전했다.

김 의원은 “임기 초 조선소와 자동차 공장이 잇따라 문을 닫는 모습을 지켜보며 누구보다 마음을 졸이셨던 분”이라며 “군산이 다시 일어서는 모습을 직접 눈으로 확인하고 싶으셨던 듯하다”고 밝혔다.

현대자동차의 새만금 9조 원 투자와 관련해서는 문 전 대통령 재임 당시 추진한 태양광 정책의 역할을 강조했다.

김 의원은 “현대차가 새만금을 택한 것은 풍부한 태양광이 있었기 때문”이라며 “그 태양광을 설계하신 분이 바로 문재인 대통령”이라고 주장했다.

문 전 대통령 부부는 풍림파마텍도 방문했다. 김 의원은 문 전 대통령이 코로나19 이후 회사가 어려움을 겪고 있지는 않은지 걱정해 왔다며 “첨단 기술로 여전히 전진하는 모습을 보시고서야 비로소 안심하셨다”고 전했다.

최근 개장한 섬잇길에서는 김정숙 여사가 “이렇게 아름다운 곳이 숨어 있었다니요. 비행기 타고 외국까지 나갈 필요가 없네요”라고 감탄했다고 소개했다. 문 전 대통령 부부는 내년 1~2월 동백꽃이 피면 다시 방문하고 싶다는 뜻도 밝혔다고 한다.

이번 방문에는 청와대에서 함께 근무했던 이원택 전북도지사와 김재준 군산시장도 동행했다.

김 의원은 문 전 대통령 부부가 은파 인근에서 하룻밤을 묵었다며 “책과 서류가 가득 든 가방을 들고 숙소로 들어가셨다. 현직 대통령 시절 익히 보던 모습”이라고 적었다.