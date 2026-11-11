칼과 롤러, 타카와 다리미가 한 몸으로…박마리아 개인전 ‘HYBRID’

서로 다른 쓰임을 가진 도구들을 하나로 연결해 여러 역할이 겹치는 일상을 표현한 전시가 전주한옥마을에서 열린다.

박마리아 작가의 제7회 개인전 ‘HYBRID’가 12일 부터 24일 까지 전주 향교길68미술관에서 개최된다.

이번 전시에서 작가는 작업 도구와 주방 도구 등 일상을 이루는 사물들을 결합해 창작과 가사, 육아와 취미가 맞물려 있는 자신의 생활을 드러낸다.

▲ⓒ향교길68

칼과 롤러, 타카와 다리미, 주방용 앞치마와 작업용 앞치마처럼 서로 다른 용도의 사물들이 작품 안에서 하나의 몸을 이룬다. 각각의 기능은 남아 있지만 한쪽을 사용하려면 다른 쪽이 걸린다. 여러 기능을 갖췄으면서도 실제로 쓰기에는 오히려 불편한 도구가 되는 셈이다.

이러한 형태는 여러 일이 명확히 분리되지 않은 채 하나의 하루 안에서 끊임없이 교차하는 작가의 경험에서 출발했다. 서로 연결된 도구에는 자신이 선택한 일들을 함께 해내고 싶은 마음과 모든 일을 간편하게 해낼 수만은 없는 일상의 모습이 담겼다.

박 작가는 “Hybrid는 작업 도구와 주방 도구를 비롯해 내 일상을 이루는 서로 다른 사물들을 하나로 연결하여, 여러 일을 함께 해내며 살아가는 나의 모습을 표현한 작업”이라고 설명했다.

박마리아는 일상에서 마주하는 사물과 경험을 바탕으로 회화·판화·설치 등 다양한 매체로 작업해 왔다. 택배 상자를 통해 소비와 관계를 탐구해 온 시선은 최근 여러 역할과 일이 교차하는 자신의 생활로 이어지고 있다.