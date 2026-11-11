최정호 시장 "반도체 소부장 산업 완벽 준비, 익산에 빨리 투자하세요"

최정호 전북자치도 익산시장이 11일 "반도체 소부장 특화단지 조성과 관련 기업 유치를 위한 용지와 전력, 용수 등 선결과제를 완벽하게 준비해 가고 있다"며 "반도체 관련 소재와 부품, 장비업체들이 익산에 빨리 투자할수록 유리하다. 빨리 투자하라"고 강한 자신감을 내비쳤다.

최정호 익산시장은 이날 오후 2시 이간시 신동에 있는 익산공공영상미디어센터에서 '반도체 소부장 특화단지와 익산의 미래'와 관련한 두 번째 '시민과 함께 여는 타운홀 미팅'을 개최하고 이같이 주장했다.

최 시장은 이날 익산 반도체산업 육성과 관련한 용지와 전력·용수 등 이른바 '용·전·수 3대 선결과제'를 묻는 말에 "산업용지는 기존 산단의 미분양 용지를 활용하고 산단별 업종제한도 풀고 계약만 맺은 후 장기간 방치해온 용지를 과감히 회수하는 등 다양한 방안을 마련해 놓고 있다"며 "걱정하지 않아도 된다"고 밝혔다.

▲최정호 익산시장은 11일 오후 2시 이간시 신동에 있는 익산공공영상미디어센터에서 '반도체 소부장 특화단지와 익산의 미래'와 관련한 두 번째 '시민과 함께 여는 타운홀 미팅'을 개최했다. ⓒ프레시안

그는 "3산단에 8만평 규모의 부지를 확장 중이며 5산단도 추가 추진을 위한 용역을 착수한 상태"라며 "신규 산단 조성은 기업이 원하는 위치에 추진하는 등 철저히 기업 입장에서 각종 지원에 나설 것"이라고 덧붙였다.

최정호 익산시장은 또 "전력문제를 걱정하는 목소리가 있는데 전혀 그렇지 않다"며 "한전과 긴밀히 협의해 기업들의 전력 수요에 맞게 선제적으로 대응하고 있다. 필요하다면 변전소도 만들겠다는 각오"라고 언급했다.

현재 익산에는 4개의 변전소에서 240메가와트(Mw)의 전력을 공급할 수 있는데 기업들의 수요는 영등 120Mw와 팔봉 93Mw 등 공급가능 전력의 절반도 안되는 수준이라고 익산시는 설명했다.

용수 문제도 1일 공업용수로 3만8000톤의 공급이 가능하지만 기업들의 사용량은 1일 1만6000톤으로 여유량이 50% 이상 되는 것으로 확인됐다.

최정호 익산시장은 이와 관련해 "익산에 빨리 투자하는 게 남는 장사"라며 "빨리 투자하세요"라고 반도체 소·부·장 업체들을 향해 익산 투자를 적극 권유했다.

▲이날 행사에는 최정호 익산시장을 비롯한 시 공무원들과 지역 반도체 소부장 기업 임직원, 지역 대학교·고등학교 학생 및 교수진, 일반시민 등 200여명이 참석했다. ⓒ

최정호 시장은 "용지와 전력, 용수 외에 반도체산업 활성화를 위한 선결조건이 바로 인재 양성"이라며 "기업들이 꼭 필요로 하는 인재를 지역에서 배출할 수 있도록 지자체와 기업·학교 등이 함께하는 '협의체'를 만들어 긴밀히 논의해 나가겠다"고 강조했다.

최정호 익산시장은 "반도체 소부장 특화단지 조성을 통해 '익산=반도체 도시'의 이름을 내걸 수 있도록 할 것"이라며 "27민 익산시민이 함께하면 가능하다. 꿈을 크게 꾸고 모두가 함께 노력하면 실현되는 만큼 익산 산업대전환을 함께 실행해 나가자"고 당부했다.

민선 9기 익산시의 핵심 소통창구로 자리 잡은 '타운홀 미팅'은 일방적인 정책 발표에서 벗어나, 현장에서 시민이 묻고 행정이 직접 답하며 지역의 미래 발전계획을 함께 고민할 수 있다.

이날 행사에는 최정호 익산시장을 비롯한 시 공무원들과 지역 반도체 소부장 기업 임직원, 지역 대학교·고등학교 학생 및 교수진, 일반시민 등 200여명이 참석했다.