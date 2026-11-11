전북TP, 한국풍력에너지학회서 '전북 해상풍력 산업생태계 구축전략' 기획세션 개최

▲전북TP가 11일 제주 롯데호텔 에메랄드홀에서 열린 (사)한국풍력에너지학회 2026 추계학술대회에서 군산시, 유니슨㈜, ㈜삼일씨엔에스와 공동으로 '전북 해상풍력 산업생태계 구축전략' 기획세션을 개최하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒ전북테크노파크

전북테크노파크(이하 전북TP)가 제주 롯데호텔 에메랄드홀에서 열린 (사)한국풍력에너지학회 2026 추계학술대회에서 군산시, 유니슨㈜, ㈜삼일씨엔에스와 공동으로 '전북 해상풍력 산업생태계 구축전략' 기획세션을 개최했다.

전북TP에 따르면 이번 세션은 공공이 주도해 온 해상풍력 단지 개발 경험과 올해 지원항만으로 지정된 군산항을 연계해 도내 기자재 공급망 구축 방향을 학계와 산업계에 공유하고 민관 협력 체계를 강화하고자 마련됐다고 11일 밝혔다..

첫 발표자로 나선 고정운 전북TP 선임연구원은 전북권 총 3.48GW 규모 해상풍력 사업의 15년 추진 경과를 소개했다.

풍황계측부터 전국 최초 민관협의회를 통한 주민합의 도출, 집적화단지 지정에 이르는 사전타당성 조사 성과를 제시했으며, 군산항을 중심으로 한 산업생태계 조성 전략을 발표했다.

이어 정부 K-GX 전략 참여기업인 정종훈 유니슨㈜의 팀장이 대형풍력 기술개발 현황과 군산 지역 투자 계획을 밝혔으며,류제담 ㈜삼일씨엔에스 상무는 해상풍력 하부구조물 기술 국산화와 전북 내 공급망 연계 방안을 설명했다.

전북TP는 향후 군산시 및 참여 기업과 함께 서남권·군산 단지의 발전사업자 공모, 군산항 지원항만 활용, 기자재 기업 투자 유치를 차질 없이 집행해 전북을 해상풍력 전주기 산업생태계 거점으로 육성할 방침이다.