포항 철강산업, AI·로봇 입고 전기로 정비작업 혁신 나선다

현대제철 주관 산·연·관 협력…고위험 작업 대체하고 철강 제조 경쟁력 강화

경북 포항 철강산업 현장에 인공지능(AI)과 로봇을 접목한 자율운영 기술이 도입된다.

11일 포항시에 따르면 산업통상부가 추진하는 ‘전기로 고위험 작업 대체와 생산성 향상을 위한 AI 자율운영 시스템 개발’ 사업에 선정됐다.

이번 사업은 국가첨단전략산업 로봇 특화단지 지정 이후 포항이 확보한 첫 대규모 정부 공모 사업이라는 점에서 의미가 있다.

사업비는 국비 63억 원을 비롯해 도비 3억 원, 시비 7억 원, 민간 부담금 5억 원 등 총 78억 원이다.

2026년 하반기부터 2029년 12월까지 약 40개월간 기술 개발과 현장 실증이 진행된다.

핵심은 전기로 제강공정에서 근로자가 직접 수행하던 위험 작업을 AI와 다중로봇 기술로 대체하는 것이다.

고온과 분진, 유해가스 등 위험 요인이 많은 작업환경에서 설비 이상을 미리 감지하는 예지보전 시스템을 구축하고, 로봇이 비정형 정비작업을 자율적으로 수행하도록 하는 것이 목표다.

사업은 현대제철이 주관하며 한국로봇융합연구원과 ㈜아이알에스, ㈜국민기계, ㈜센싱플러스 등이 참여한다.

이는 철강 제조기업과 연구기관, 지역 로봇기업이 협력해 기술 개발부터 현장 적용까지 추진하는 방식이다.

개발 기술은 포항 철강 제조현장에서 성능을 검증한 뒤 지역 중소·중견 철강 및 금속가공 기업으로 확산할 계획이다.

포항시는 기존 제조 특화 온디바이스 AI 실증 기반과 이번 사업을 연계해 지역 산업의 자율제조 전환을 촉진한다는 구상이다.

이번 사업이 계획대로 추진되면 위험 작업의 자동화뿐 아니라 설비 가동 안정성과 생산 효율을 높이는 계기가 될 것으로 전망된다.

포항 철강산업이 기존 생산 중심 구조에서 AI·로봇 기반의 첨단 제조체계로 전환하는 데에도 힘이 실릴 것으로 보인다.