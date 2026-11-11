인천시, 마을공동체 성과공유회 개최…주민 주도 지역 변화 경험 나눠

인천광역시가 주민들의 자발적인 참여와 협력으로 이뤄낸 마을공동체 활동 성과를 공유하고, 지속가능한 공동체 발전을 위한 소통의 장을 마련했다.

인천시는 11일 인천문화예술회관 소공연장에서 ‘2026년 인천광역시 마을공동체 성과공유회’를 개최했다고 밝혔다.

▲‘2026년 인천광역시 마을공동체 성과공유회’ 현장 ⓒ인천광역시

이날 행사는 인천시와 군·구 마을공동체의 한 해 활동 성과를 돌아보고, 주민 주도로 이뤄낸 다양한 지역 변화와 공동체 활동의 가치를 확산하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 마을공동체 활동가와 주민자치회 관계자, 시민 등이 참석해 서로의 경험을 나눴다.

행사는 마을공동체 우수사례 발표와 문화공연, 우수사례 시상, G20 정상회의 개최 기원 퍼포먼스 등으로 진행됐다.

특히 우수사례 발표에서는 마을공동체 지원사업에 참여한 공동체 가운데 서류심사와 과정심사를 거쳐 선정된 5개 공동체가 지역 문제를 주민 스스로 고민하고 해결해 온 활동 과정과 성과를 소개해 관심을 모았다.

현장 심사와 시민투표를 반영한 최종 심사에서는 대상에 땡스기브가 선정됐으며, 최우수상은 산곡1동 주민자치회가 받았다. 우수상은 계양청년협의회와 사랑방사람들, 공동체라디오 서구FM이 수상했다. 이 밖에도 장려상 7개 공동체를 포함해 모두 12개 공동체가 수상의 영예를 안았다.

아울러 현장에서 주민들의 공동체 활동을 지원해 온 마을지원활동가 3명에게도 표창을 수여하며 그동안의 노고를 격려했다.

채경식 시 자치행정과장은 “마을공동체는 주민들이 서로 소통하고 협력하며 지역의 변화를 만들어 가는 소중한 힘”이라며 “주민 주도의 지속가능한 마을공동체가 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 시는 이번 성과공유회에서 확인한 우수사례와 현장의 의견을 향후 정책에 반영하고, 공동체 간 교류와 협력을 강화해 주민 중심의 마을공동체 기반을 확대해 나갈 계획이다.