'대회비 요구·카드깡 의혹' 광양여고 축구부…사건 관련자를 후임 감독 채용 '논란'

▲전남광주통합특별시의회 교육위원회 소속인 정기성 의원(민주당·장성2)은 11일 교육지원청을 대상으로한 행정사무감사에서 질의하고 있다. 2026.11.11 ⓒ전남광주통합특별시 유튜브 갈무리

학부모와 졸업선수의 할머니에게까지 용돈·골프장 티켓 등 금품을 지속적으로 요구한 혐의로 광양여고 전 축구부 감독이 경찰조사를 받는 가운데, 후임 감독으로 임용된 당시 코치가 핵심 관련자로 지목돼 논란이 불거지고 있다.

전남광주통합특별시의회 교육위원회 소속인 정기성 의원(민주당·장성2)은 11일 교육지원청을 대상으로한 행정사무감사에서 "인사 채용이 기가 막힌다. 그때 당시 코치가 현 감독으로 채용돼 있는데 이 사람이 핵심 관련자"라고 밝혔다.

그러면서 "계좌로 받았던 내용과 차명식당에서 결제를 했던 카드깡 등 음성적으로 학부모들에게 거둬들였던 돈들에 대한 증거가 다 있다"며 "그럼에도 불구하고 인사채용이 됐다"고 질타했다.

정 의원에 따르면 과거 학부모들이 대회비 명목으로 우승시에는 15만원, 준우승 시에는 10만원, 3위는 5만원 씩 개인 계좌를 보낸 것으로 알려졌다.

전 감독이 사직했다는 이유로 학교 현장 조사·감사 등이 제대로 이루어지지 않은 점도 도마에 올랐다.

정 의원은 "전남광주통합특별시 교육청 학교체육 기본 방향을 보면 사임을 하더라도 학교에서 반드시 징계 처분 후 교육청에 사안을 보고하게 돼있다"며 "그런데 조사도 안했고 사임을 했다는 이유로 징계에 대한 규정을 어긴 것 아니냐"고 질타했다.

이에 광양교육지원청 교육장은 "당시에 경찰서에 확인을 했으며, 결격 사유가 없는 것으로 확인했다"며 "반대로 결격 사유가 없을 때 채용을 하지 않아도 문제가 된다"고 답했다.

이와 관련해 정의원은 "현재 재학중인 학생들이 불이익을 받지 않도록 조치를 취했으면 좋겠고 제보자의 신원을 보호해주고 학생 피해 예방 대책에도 각별히 신경써달라"며 전수조사 실시 계획안 제출을 요구했다.

앞서 의혹은 지난 7월 광양여자고등학교 축구부 전 감독이 2019년부터 축구부 운영비 등의 명목으로 개인계좌로 수백만원의 돈을 요구했다는 학부모들의 주장에서 시작됐다. 전 감독은 대학에 진학한 선수의 할머니에게도 골프장 티켓과 용돈을 요구했다는 의혹이 제기되면서 경찰의 수사를 받고 있다.