익산 '반도체 도시'의 조건?…"필요한 사람 제때 쓰도록 '맞춤형 인재 양성' 급하다"

행사 2시간 동안 뜨거운 열기로 가득했다.

그만큼 반도체와 소재·부품·장비 등 소부장 산업 육성에 대한 전북자치도 익산시민들의 열망과 기대가 크다는 뜻이다.

11일 오후 2시 익산시 신동에 있는 익산공공영상미디어센터에서는 '반도체 소부장 특화단지와 익산의 미래'를 주제로 최정호 익산시장이 참석한 가운데 두 번째 '시민과 함께 여는 타운홀 미팅'이 개최됐다.

▲11일 오후 2시 익산시 신동에 있는 익산공공영상미디어센터에서는 '반도체 소부장 특화단지와 익산의 미래'를 주제로 최정호 익산시장이 참석한 가운데 두 번째 '시민과 함께 여는 타운홀 미팅'이 개최됐다. ⓒ프레시안

최근 익산시는 정부의 전폭적 지원을 받는 '반도체 소부장 특화단지'로 지정된 바 있어 행사장은 시작 전부터 반도체 관련 기업 임직원들과 지역 고교·대학 관계자들은 물론 학생들이 대거 참석해 사전 분위기를 예열했다.

익산은 반도체 '초고순도 화학소재'의 거점이고 소부장 클러스터 조성을 통해 반도체 팹(공장)을 구축하는 것이 익산시의 비전이자 목표라는 설명이 나오자 행사장 내 열기가 후끈 달아올랐다.

최정호 익산시장은 "특화단지 지정이 끝이 아니다. 이를 통해 '반도체 도시, 익산'이라는 이름을 내걸고자 한다"며 "시민들이 함께하면 가능하다"고 말하자 박수가 터져 나왔다.

참석 기업인들은 지역인재 채용 확대를 약속하면서 맞춤형 인재 육성과 각종 혜택 강화 등을 언급했다.

반도체·디스플레이 등에 들어가는 전자재료를 생산하는 정밀화학 기업인 미원상사의 류정우 이사는 "기업들은 필요한 인재를 적시에 채용하는 것이 중요하다"며 "고교와 대학에서 기업들의 수요에 맞는 맞춤형 인재를 양성하는 방안이 필요하다"고 말했다.

롯데에너머티리얼즈의 한 관계자는 "원광대 등 지역 출신이 전체 직원의 10% 이상 되지만 계속 충원해 나갈 계획"이라며 "지역 인재를 채용하는 기업들에게 혜택을 주는 등의 방안도 검토해 볼 만 할 것"이라고 강조했다.

반도체 웨이퍼와 전자부품 관련 제조·검사 업무를 하는 기업인 케이지반도체의 한 관계자는 "지역 인재 채용을 위해 학교와 협약을 하고 싶다"며 "사업 활성화를 통해 지역 학생들의 채용에 적극 나설 수 있도록 하겠다"고 말했다.

OCI의 관계자도 "공업용과 반도체용 과산화수소를 생산·공급하고 있다"며 "지역 인재를 더 많이 채용할 수 있도록 함께 노력해 나가자"고 언급했다.

첨단반도체 소재 전문기업인 동우화인켐 관계자는 "지역 학교에서 졸업하고 취업한 직원들이 많은데 모두 훌륭하다"며 "인재를 육성해서 적극 채용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

인재 육성에 대한 일회성 구호가 아닌 지속적인 필요 인재의 양성 시스템이 중요하다는 의견도 나왔다.

장현희 한국폴리텍대학 익산캠퍼스 학장은 "고교의 대학의 인재양성 시스템도 중요하지만 현실은 그렇게 녹록하지 않다"며 "단순히 일회성 '맞춤형 교육과정'이 아닌 지속적으로 점검하고 장비와 설비를 확충하는 등 필요 인재를 양성할 수 있는 시스템을 정착해 나가는 게 중요하다"고 강조했다.

장현희 학장은 "지자체와 기업, 학교 등이 함께 가야 맞춤형 인재 공급이 가능할 것"이라며 각계의 '협업시스템'을 거듭 강조했다.

학생들은 인재양성 프로그램이 취업으로 연계되고 기업·학교 등과의 협약을 통해 실질적인 채용이 활성화될 수 있도록 해야 할 것이란 의견을 내놓아 관심을 끌었다.

▲학생들은 인재양성 프로그램이 취업으로 연계되고 기업·학교 등과의 협약을 통해 실질적인 채용이 활성화될 수 있도록 해야 할 것이란 의견을 내놓아 관심을 끌었다. ⓒ프레시안

최정호 익산시장은 이와 관련해 "인력양성의 실효성에 의문이 든다는 지적을 바탕으로 기업들이 꼭 필요로 하는 인재를 육성해 낼 수 있도록 '협의체'를 만들어 긴밀히 논의해 나갈 것"이라며 "씨줄과 날줄을 잘 엮듯 인재양성 프로그램 강화를 위한 정밀 계획과 시스템화를 적극 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.

이날 행사에는 지역 반도체 소부장 기업 임직원과 지역 대학교·고등학교 학생 및 교수진, 반도체 산업에 관심이 많은 일반 시민 등이 대거 참석해 '실질적인 토론의 장'이었다는 호평이 쏟아졌다.

됐다. 시는 기존 전통 제조업과 농식품 중심이던 산업구조를 고부가가치 첨단반도체 소재·부품 중심으로 바꾸는 대전환의 밑그림을 시민들에게 상세히 설명한다.