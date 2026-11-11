이원택 지사, 국회 상주하며 '전북예산' 되살린다

이원택 전북특별자치도지사가 11일 국회를 찾아 2027년 국가예산 증액 심사를 맡은 예결위 지도부와 원내지도부에게 전북 사업의 필요성을 설명했다. 지난 3~4일 당 지도부와 상임위원회, 예산결산특별위원회를, 9일 정부 부처 장·차관을 만난 데 이은 행보다.

이 지사는 이날 이광재 예결위원장을 시작으로 정태호 예결위 간사, 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 최기상 기후에너지환경노동위원회 간사, 이재정 문화체육관광위원장을 차례로 만나 면담했다.

예산 증액의 최종 관문인 예결위를 이끄는 이광재 위원장에게는 ▲전북 피지컬AI 밸리 조성(392억 원) ▲새만금 K-푸드 수출허브단지 조성(5억 원) ▲새만금 국가정원 조성(10억 원) ▲로봇 부품 클러스터 상생형 임대공장 건설(5억 원) ▲새만금 말산업복합단지 조성(5억 원) ▲새만금항 신항 배후부지 재정전환(10억 원)의 증액을 건의했다.

정태호 간사에게는 ▲K-HBM-HBF 제품기술 개발센터 구축(25억 원) ▲새만금 로봇 팜 팩토리 구축(5억 원) ▲피지컬AI 로봇 밸류체인 벤처 지원(5억 원) ▲한국 영화·영상 실증복합단지 조성(3억 원) 반영과 전주교도소 이전부지 개발사업 지원에 협조를 구했다.

천준호 원내운영수석부대표에게는 ▲새만금항 신항 배후부지(1-1단계) 재정전환(10억 원)과 ▲K-HBM-HBF 제품기술 개발센터 구축(25억 원), ▲새만금 로봇 팜 팩토리 구축(5억 원), ▲피지컬AI 로봇 밸류체인 벤처 지원(5억 원) 사업의 국비 반영을 당부했다.

최기상 기후에너지환경노동위원회 간사에게는 기노위 소관인 ▲고창 전력산업 클러스터 구축(10억 원) ▲김제 친환경 에너지타운(1.5억 원) ▲부안 탄소중립체험관 건립(5억 원)의 국비 반영을 건의했다.

이재정 위원장에게는 문체위 소관인 ▲한국 영화·영상 실증복합단지 조성(3억 원) ▲글로벌 태권도 인재양성센터 건립(34억 원) 반영과 함께 전주교도소 이전부지 개발사업의 거점문화시설 국비 보조율 상향을 요청했다.

이 지사는 오는 13일까지 예산 심사 일정에 맞춰 국가예산 확보의 최전선에 직접 나선다. 9일 정부 부처 장·차관 면담을 시작으로 11일 국회를 방문하고, 12일 에는 기획예산처 예산 라인을 만난다. 13일 까지 국회에 머물며 막바지 설득 작업을 이어갈 예정이다.

이원택 전북특별자치도지사는 “예결위 심사는 정부안에 담기지 못한 전북 사업을 되살릴 수 있는 마지막 기회인 만큼 증액의 열쇠를 쥔 예결위원장과 간사, 원내지도부를 직접 만나 필요성을 호소했다”며 “당과 상임위, 정부 부처에 이어 국회 예산 심사의 핵심 인사들까지 설득해 실제 증액으로 이어지도록 하겠다”고 말했다.