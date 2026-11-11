동해시 ‘가속사회, AIDC 품은 동해시의 미래’ 포럼 12일 개최

동해시는 12일 오후 3시 동해시청소년센터 공연장에서 ‘가속사회, AIDC 품은 동해시의 미래’를 주제로 포럼을 한다.

이번 포럼은 인공지능(AI)이 산업과 사회 전반의 변화를 가속화하는 시대를 맞아, 최근 본격화되고 있는 2.4GW 규모의 AI 데이터센터(AIDC) 인프라를 지역 발전의 새로운 기회로 활용하고 시의 미래 성장전략을 모색하기 위해 마련됐다.

ⓒ동해시

시는 그동안 지중선로 공사 주민설명회를 개최해 주민 소통에 힘쓰고, 1차 건축허가를 완료하는 등 핵심 기반시설을 체계적으로 점검하며 AIDC 조성을 속도감 있게 추진해 왔다. 향후 캠퍼스 조성 주민설명회 등도 앞두고 있다.

이러한 실질적인 인프라 구축에 발맞춰 AIDC를 단순한 데이터 처리 시설에 국한하지 않고, 전통산업의 AI 전환(AX)과 도시 인프라 체질 개선을 이끄는 핵심 동력으로 삼아 지역의 새로운 성장동력을 만들어 나갈 방안을 함께 논의할 예정이다.

동해시와 한림대학교가 공동 주최하고 강원연구원과 강원과총이 주관하는 이번 행사는 총 2건의 주제발표와 전문가 지정토론으로 진행된다.

먼저 주제 발표에서는 ▲가속사회와 AIDC의 개념 및 국내외 구축·활용 사례 ▲AIDC 내재화를 위한 동해시 전략 등이 다뤄진다. 가속사회 속 AIDC의 본질적 역할을 짚어보고, 이를 동해시의 산업·도시 발전과 실질적으로 연계하기 위한 전략적 방향성이 제시될 예정이다.

이어지는 지정토론에서는 산업계, 학계, 행정 등 각 분야 전문가와 관계자들이 패널로 참석해 AIDC를 매개로 한 지역 산업 경쟁력 강화방안과 동해시의 미래 청사진을 두고 열띤 토론을 벌인다.

동해시 북평제2일반산업단지에 들어설 GS그룹의 2.4기가와트급 인공지능 데이터센터는 첫 100메가와트 시설의 건축허가를 마쳤으며, 이르면 오는 11월 말 착공해 2028년 상반기 준공할 계획이다.

이정학 동해시장은 11일 “AIDC 인프라가 우리 지역의 새로운 성장동력이 되기 위해서는 시설 구축을 넘어 지역 산업과 도시 전반에 AI를 내재화하는 전략이 중요하다”며 “이번 포럼이 동해시의 혁신적인 발전 가능성을 함께 모색하고, 시민과 공감대를 넓히는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다”고 강조했다.

이번 포럼은 동해시의 미래와 AI 및 AIDC에 관심 있는 시민 누구나 참석할 수 있다.

문의. 동해시 기획예산담당관